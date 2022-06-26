Общество

В Волгоградской области ликвидировали 456 незаконных свалок

Общество 26.06.2022 18:08
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26.06.2022 18:08


В Волгоградской области подвели итоги апрельских месячников чистоты. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на регкомитет ЖКХ, за этот период общими силами ликвидировано 456 несанкционированных свалок и благоустроены 895 памятных мест.

Жители городов и сел благодаря «большой уборке» привели в порядок почти 120 000 квадратных метров территорий. Высажено более 30 000 деревьев и кустарников.

Как уточнили в комитете жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области, всего в ходе субботников установлено 317 новых урн и 283 скамейки. Очищены и окрашены больше 97 500 погонных метров турникетов и ограждений, обновлены 487 цоколей зданий. 

За период субботников вывезено примерно 7000 тонн мусора. На дальнейшую переработку отправлено около 6500 тысячи отслуживших свое шин.

В 2022 году подобные акции затронут и акватории Волгоградского региона. Запланировано 510 мероприятий при реализации проекта «Вода России». Добровольцы и неравнодушные жители также очищают от мусора природные парки. 

Фото: администрация Волгоградской области 

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