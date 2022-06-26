Общество

Волгоградцам на видео показали «волчье вымя»

Общество 26.06.2022 13:41
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26.06.2022 13:41


Волгоградский региональный ботанический сад рассказал об интересном «обитателе», разрушающем древесину. Как сообщает ИА «Высота 102», речь идет о ликогале древесинной — в народе гриб-амебу называют «волчье вымя» или «волчье молоко».

— Друзья, самое интересное у нас в ботаническом саду! Ликогала древесинная (Lycogala epidendrum) — гриб, который разрушает древесину! — отмечают специалисты. — Ликогалу относят и к грибам и к амебам! Это целая интереснейшая группа организмов, которые называют миксомицеты! Сейчас миксомицеты активно изучают ученые, в том числе и нашего региона.

Известно, что у молодых грибов тело розовое, напоминающее собой дождевик, но гораздо меньших размеров. В период созревания розовый цвет темнеет и становится бурого оттенка. После на поверхности образуются небольшие отверстия, распыляющие споры.

Ликогала часто встречается на гниющей древесине, старых пнях. Гриб можно обнаружить в течение всего лета в различных лесах, но он не пригоден в пищу. Кстати, в Красную книгу Волгоградской области занесены миксомицеты (слизевики): дидимий сетчатоспоровый (Didimium reticulosporum) и перихена разношипоспоровая (Perichaena heterospinispora).

Прогулки по саду доступны каждый вторник и четверг в оранжерее в Краснооктябрьском районе Волгограда по адресу: поселок Металлургов, 68. 

Фото и видео: Волгоградский региональный ботанический сад / vk.com

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