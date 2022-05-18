Ядовитый «золотой дождь» цветет в теплицах под Волгоградом

Общество 18.05.2022 21:21
18.05.2022 21:21
В оранжерее ботанического сада в Волжском цветет «Золотой дождь» - кустарник из семейства бобовые (Fabaceae), родина которого Центральная и Южная Европа, Кавказ и Азия. Как сообщили в ботаническом саду, все части растения ядовиты, особенно семена. Содержат токсический алкалоид - цитизин, который вызывает отравление при употреблении внутрь.
Растение получило такое необычное название благодаря великолепному цветочному каскаду длинных желтых соцветий. «Золотой дождь» цветет до июня.
Сотрудники ботанического сада отмечают, что эта культура идеально подходит для нашего климата: любит тепло и хорошо переносит засуху.
Фото: Волгоградский ботанический сад, ВК
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