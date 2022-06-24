Общество

В Волгограде начался ремонт лестниц в переходе на станцию СТ «Площадь Ленина»

Общество 24.06.2022 12:31
0
24.06.2022 12:31



Работы по капитальному ремонту лестничного пролета входной группы станции скоростного трамвая «Площадь Ленина» начались в Волгограде.
В мэрии сообщили, что кроме восстановления облицовочного покрытия входной группы также будет укреплено бетонное основание лестницы. Для этого сотрудники подрядной организации снимут и очистят мраморные ступени, после чего установят их обратно.
Деформация части облицовочного покрытия лестничных маршей при входе на станцию «Площадь Ленина» со стороны улицы Наумова была обнаружена сотрудниками МУП «Метроэлектротранс» в ходе регулярного осмотра своих объектов. По предварительным данным, причиной отслоения плитки стало воздействие неблагоприятных погодных условий на протяжении более чем 30 лет. 
На время проведения конкурсных процедур часть лестничных пролетов была огорожена для обеспечения безопасности горожан. Специалистами МУП «МЭТ» в рамках подготовки к ремонту проведено комплексное обследование состояния сооружения, определен объем необходимых работ.
Фото администрации Волгограда
Читайте также:

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

«Ростелеком» предлагает «Лучший старт» в цифровой мир

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог недвижимости. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Общество
24.06.2022 12:58
Общество 24.06.2022 12:58
Комментарии

0
Далее
Общество
24.06.2022 11:34
Общество 24.06.2022 11:34
Комментарии

0
Далее
Общество
24.06.2022 11:28
Общество 24.06.2022 11:28
Комментарии

0
Далее
Общество
24.06.2022 10:57
Общество 24.06.2022 10:57
Комментарии

0
Далее
Общество
24.06.2022 10:15
Общество 24.06.2022 10:15
Комментарии

0
Далее
Общество
24.06.2022 10:09
Общество 24.06.2022 10:09
Комментарии

0
Далее
Общество
24.06.2022 09:33
Общество 24.06.2022 09:33
Комментарии

0
Далее
Общество
24.06.2022 09:28
Общество 24.06.2022 09:28
Комментарии

0
Далее
Общество
24.06.2022 06:35
Общество 24.06.2022 06:35
Комментарии

0
Далее
Общество
23.06.2022 21:38
Общество 23.06.2022 21:38
Комментарии

0
Далее
Общество
23.06.2022 20:06
Общество 23.06.2022 20:06
Комментарии

0
Далее
Общество
23.06.2022 18:46
Общество 23.06.2022 18:46
Комментарии

0
Далее
Общество
23.06.2022 17:16
Общество 23.06.2022 17:16
Комментарии

0
Далее
Общество
23.06.2022 15:40
Общество 23.06.2022 15:40
Комментарии

0
Далее
Общество
23.06.2022 15:32
Общество 23.06.2022 15:32
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:44
Облздрав сообщил о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом №59 в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:58
В Волгограде произошел массовый сбой работы приложений по услугам таксиСмотреть фотографии
12:31
В Волгограде начался ремонт лестниц в переходе на станцию СТ «Площадь Ленина»Смотреть фотографии
12:12
Под Волгоградом накрыли подпольных продавцов суррогатного алкоголяСмотреть фотографииCмотреть видео
11:58
Жителя Казани осудят за крупный обман санитарки волгоградского дома-интернатаСмотреть фотографии
11:46
Поезд Москва – Волгоград насмерть сбил двух подростков-выпускниковСмотреть фотографии
11:34
Главу Средней Ахтубы в Волгоградской области наказали за волокитуСмотреть фотографии
11:28
Минтруд перенес новогодние праздники: как отдохнут волгоградцы в 2023 годуСмотреть фотографии
11:05
В Волгограде водитель автобуса № 59 устроил ДТП с пострадавшимиСмотреть фотографии
10:57
Первый молодежный фестиваль в Волгограде: полная программа на 25 июняСмотреть фотографии
10:46
Водитель иномарки с ребенком перевернулись после удара о КАМАЗ под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:15
В Волгоградской области до 48 выросло количество стобальников по ЕГЭСмотреть фотографии
10:09
«Мы устали так жить»: в Волжском жильцы «убитой» пятиэтажки взмолились о расселенииСмотреть фотографииCмотреть видео
09:33
В центре Волгограда 25 июня развернут ярмарку с местными дарамиСмотреть фотографии
09:28
Микробов и паразитов нашли на диких пляжах в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:15
Шторм ожидается в Волгоградской области до конца сутокСмотреть фотографии
06:35
«Хватит и моста»: речные трамвайчики не пустят из Волгограда в КраснослободскСмотреть фотографии
21:44
В водоеме под Волгоградом заметили массовую гибель раков: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
21:38
24 июня энергетики обесточат дома в пяти районах ВолгоградаСмотреть фотографии
20:06
Завотделением больницы Волгограда рассказал о тонкостях работы «крылатой» скоройСмотреть фотографии
20:04
Волгоградские врачи спасли малыша, нахлебавшегося бензинаСмотреть фотографии
18:46
«Здесь нет политики»: суд отказал Роману Мельниченко в восстановлении на работе в ВолГУСмотреть фотографии
17:51
Все необходимое: в Волгоградской области подскочили цены на мясо, муку и овощиСмотреть фотографии
17:16
В Волгограде умер первый директор Царицынской оперыСмотреть фотографии
17:11
Под Волгоградом 2-летняя девочка захлебнулась в уличном туалетеСмотреть фотографии
16:17
Интернет для всей семьи: билайн пообещал каждый месяц бесплатные 50 ГБСмотреть фотографии
16:05
Под Волгоградом подрядчика ремонта крыши ДК по нацпроекту обвиняют в хищенияхСмотреть фотографииCмотреть видео
15:40
Внучка красноармейца из Одессы через 80 лет отыскала его могилу в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:32
АКРА подтвердило кредитный рейтинг Банка Уралсиб со «Стабильным» прогнозомСмотреть фотографии
15:32
«Даже крякнуть не успел»: депутата Осипова экстренно прооперировали в кардиоцентре ВолгоградаСмотреть фотографии
 