Общество 24.06.2022 12:31
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24.06.2022 12:31
Работы по капитальному ремонту лестничного пролета входной группы станции скоростного трамвая «Площадь Ленина» начались в Волгограде.
В мэрии сообщили, что кроме восстановления облицовочного покрытия входной группы также будет укреплено бетонное основание лестницы. Для этого сотрудники подрядной организации снимут и очистят мраморные ступени, после чего установят их обратно.
Деформация части облицовочного покрытия лестничных маршей при входе на станцию «Площадь Ленина» со стороны улицы Наумова была обнаружена сотрудниками МУП «Метроэлектротранс» в ходе регулярного осмотра своих объектов. По предварительным данным, причиной отслоения плитки стало воздействие неблагоприятных погодных условий на протяжении более чем 30 лет.
На время проведения конкурсных процедур часть лестничных пролетов была огорожена для обеспечения безопасности горожан. Специалистами МУП «МЭТ» в рамках подготовки к ремонту проведено комплексное обследование состояния сооружения, определен объем необходимых работ.
Фото администрации Волгограда
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