Внучка красноармейца из Одессы через 80 лет отыскала его могилу в Волгограде

В Волгограде сегодня, 23 июня, утром на Димитровском кладбище жительница города Сочи Антонина Завальнюк впервые положила цветы к могиле, в которой покоится ее дед. В 1941 году Афанасий Посметюха, призванный на фронт из Украины, пропал без вести, и все эти 80 лет Антонина искала место захоронения.

– Я так привыкла искать своего дедушку, что во время поездок по России и Украине останавливалась у каждого мемориала и братской могилы – искала в выбитых на них списках его фамилию, – рассказала Антонина Владимировна. – И вот на сайте «Память народа» Министерства обороны России появилась карточка с данными на красноармейца Афанасия Климентьевича Посметюхи. В ней было указано, что он умер от ран в эвакогоспитале в городе Сталинград в 1941 году и захоронен на местном кладбище.

Антонина Завальнюк обратилась за помощью в приемную депутата Волгоградской городской думы Романа Потоловского.

– Эта история показалась мне очень близкой, так как мой дед воевал в Сталинграде в составе 10-й дивизии НКВД, и в нашей семье свято чтут его память. Я посчитал делом чести помочь Антонине Владимировне и вернуть память о ещё одном защитнике Родины, – прокомментировал Роман Потоловский.

Помощь в поиске информации о месте захоронения Афанасия Посметюхи оказали сотрудники музея-заповедника «Сталинградская битва». Специалисты изучили архивы и выяснили, что красноармеец был захоронен в Братской могиле на Димитровском кладбище.