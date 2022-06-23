Крупные противопожарные учения проходят под Волгоградом

Общество 23.06.2022 10:24
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23.06.2022 10:24
Руководители профильных департаментов и государственных учреждений Ростовской, Воронежской, Волгоградской областей и Ставропольского края принимают участие в межрегиональных учебно-практических сборах, которые сегодня, 23 июня, проходят под Волгоградом.
Как сообщили в обладминистрации, межведомственный штаб развернут на площадке многофункционального центра «Юный ястреб», действия координирует губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
Отрабатывается, в частности, готовность сил и средств профильных служб Волгоградской области к прохождению пожароопасного сезона. Губернатор отметил, что проведение таких учебно-практических сборов - действенная мера повышения эффективности межведомственной работы, особенно в период высоких рисков чрезвычайных ситуаций. Кроме того, это дополнительная возможность еще раз проверить наличие, исправность и готовность техники и личного состава к выполнению задач в сложных условиях, а также наличие необходимых резервов.
- Будем и дальше поддерживать и развивать наше взаимодействие, приходить друг другу на помощь, - сказал глава региона.
К отработке алгоритмов действий при тушении условного ландшафтного пожара на территории аэродрома привлекли 12 единиц спецтехники, включая самолеты и вертолет, а также личный состав подразделений.
На территории Волгоградской области с 1 апреля действует пожароопасный период. Силы и средства региональной противопожарной службы работают в усиленном режиме.
Продолжается работа по укреплению материально-технического и кадрового потенциала. В настоящее время в Волгоградской области действуют уже 109 пожарных частей и опорных постов — с начала этого года введены 4 поста, до конца года начнут работать еще 11.
- Уровень прикрытия территории Волгоградской области от огня, с учетом сил Федеральной противопожарной службы, к настоящему времени уже увеличился с порядка 50% до 97%. При этом мы значительно обновили технику и нарастили укомплектованность постов. Повторю: в этом году мы планируем открыть еще 11 дополнительных пожарных постов и досрочно, уже до конца текущего года, довести уровень прикрытия территории Волгоградской области от огня до 100%. И вместе с вами мы эту задачу выполним, — отметил Андрей Бочаров.
По его словам, во вновь созданные подразделения областной противопожарной службы будут переданы 12 новых пожарных автоцистерн. Общий объем поставок такой техники за период с 2018 года уже составил 83 новых автомобиля.
Продолжается стартовавшая в 2020 году программа по обеспечению сельских поселений спецтехникой для решения вопросов местного значения, в том числе для профилактики и ликвидации природных пожаров. 130 комплектов тракторов с навесным оборудованием и цистерной уже переданы, сегодня в районы направят еще 64.
Глава призвал глав муниципальных образований Волгоградской области использовать данную технику эффективно и обращать внимание как на обеспечение пожарной безопасности на вверенных территориях, так и на широкое использование полученной техники в повседневной хозяйственной деятельности.
Справка.
53 новых пожарных депо дополнительно открыты с 2014 года.
4 депо начали работу с начала 2022 года.
11 депо откроют до конца 2022 года.
1514 человек — общий штат сотрудников — вдвое превышает уровень 2014 года.
230 единиц техники — в распоряжении пожарных депо.
83 новых автомобиля поставили с 2018 года, в т.ч. 12 — сегодня.
194 комплекса (трактора с навесным оборудованием и цистернами) переданы муниципалитетам с 2020 года, в т.ч. 64 из них — сегодня.
Фото: администрация Волгоградской области
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