195-летие явления чудотворной иконы Богородицы отмечают в Урюпинске

Общество 21.06.2022 08:24
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21.06.2022 08:24
Сегодня, 21 июня, в Урюпинске проходят торжества в честь 195-летия со дня явления Урюпинской иконы Божией Матери. Она считается чудотворной.
Как сообщили в Волгоградской епархии, в Покровском кафедральном соборе, где хранится святыня, будет совершено две Божественные литургии. После поздней Литургии состоится Крестный ход на Центральную площадь Урюпинска.
В канун празднования глава Волгоградской митрополии митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор, епископ Урюпинский и Новоаннинский Елисей и епископ Калачевский и Палласовский Иоанн возглавили торжественные богослужения в Покровском кафедральном соборе.
В этом году 195-летие со дня явления Урюпинской иконы Божией Матери отмечается в день 10-летия Урюпинской епархии.
Напомним, летом прошлого года чудотворную икону из Урюпинска увозили на реставрацию в Москву. Ее обследовали в 2016 году. Тогда были выявлены и задокументированы значительные повреждения красочного слоя, его вздутие и осыпание, а также продольная трещина в середине доски.
В октябре 2018 года чудотворный образ визуально обследовали аттестованный эксперт по культурным ценностям и художник-реставратор высшей категории, которые пришли к выводу, что икона в целях сохранения нуждается в проведении комплекса неотложных противоаварийных и консервативно-реставрационных работ.
Икону вернули из Москвы в Покровский кафедральный собор Урюпинска в декабре 2021 года.
Справка. Явление чудотворной иконы произошло 8 июня 1827 года. Несколько лет этот образ хранился в келье одной христианской подвижницы, а потом был перенесен в станицу Урюпинскую сначала на церковную площадь напротив Покровской церкви, а в 1854 году – в сам храм. В Покровской церкви она хранилась в резном позолоченном киоте. Сообщается, что за эти годы Урюпинская икона Божией Матери не раз спасала город от «моровой язвы» и исцеляла страждущих.
Фото: Волгоградской епархии РПЦ
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