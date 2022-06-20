В Волгограде директор ЧОПа «кинул» охранника на 60 тысяч рублей





В Волгограде прокуратура заставила директора частного охранного предприятия выплатить зарплату сотруднику. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора области Оксана Черединина, волгоградец полгода работал сторожил объекты даром.

– В январе 2021 года мужчина был принят в ООО «ОП Герат» на должность охранника. Трудовой договор с ним не заключался. В дальнейшем, работодатель, обещавший работнику выплачивать 1200 рублей за смену, своих обязательств не выполнил, – сообщила представитель прокуратуры информагентству. – В результате за отработанные смены с января по июль прошлого года образовалась задолженность более 60 тысяч рублей. При этом, финансовых трудностей организация не испытывала.

По итогам надзорной проверки прокуратуры Центрального района Волгограда было возбуждено уголовное дело в отношении директора охранного предприятия, которому теперь грозит срок до трех лет лишения свободы. Тем временем, уточняет представитель прокуратуры, долг по зарплате полностью выплачен.