– Все намеченные задачи, поставленные перед делегацией Волгоградской области, выполнены. На площадках форума проведён ряд встреч с членами Правительства РФ, с федеральными министрами, с главами субъектов РФ, с руководителями ряда крупнейших государственных и частных компаний, с представителями зарубежных стран и отдельных территорий. Проведённые встречи и переговоры позволили сделать дополнительные шаги по укреплению и расширению сотрудничества Волгоградской области с другими регионами Российской Федерации. Здесь отдельно хотел бы отметить договорённости по развитию сотрудничества Волгоградской области с городом Санкт-Петербургом, – сказал глава Волгоградской области в ходе совещания.
Как отметил Андрей Бочаров, большое внимание участников форума привлёк опыт Волгоградской области по разработке и реализации антикризисных программ, направленных на повышение устойчивости экономики в условиях санкционного давления со стороны ряда зарубежных стран.
– Мы приступаем к реализации инвестпроекта по строительству в Быковском районе комплекса по производству сжиженного газа. Этот комплексный проект, наряду со строительством основного производственного комплекса, предусматривает активное развитие соответствующей газотранспортной инфраструктуры на всей территории области и новые возможности для развития областной и межрегиональной транспортной сети, — подчеркнул глава региона.
Говоря о строительстве скоростной трассы «Юго-Западная хорда», Андрей Бочаров подчеркнул, что данный проект очень важен для Волгоградской области:
– Он даёт дополнительные возможности развития транспортной инфраструктуры, повышения доступности Каспийско-Черноморского бассейна и дальнейшего развития промышленности, производственной, транспортно-логистической и других видов деятельности на территории Волгоградской области.
С целью реализации в полном объёме и в установленные сроки подписанных в ходе ПМЭФ соглашений, намеченных планов и проектов губернатор поставил перед профильными структурами и администрациями ряд задач:
- обобщить результаты работы на ПМЭВ-2022 и направить данные в профильные органы исполнительной власти региона для дальнейшей работы;
- включить соглашения и договорённости в планы работы,
- обеспечить эффективное взаимодействие с инвесторами, партнёрами по реализации проектов, с профильными федеральными ведомствами и органами власти других регионов;
- основываясь на опыте других регионов России в условиях санкционного давления, внести предложения по улучшению инвестиционного делового климата на территории Волгоградской области