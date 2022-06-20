Губернатор Волгоградской области оперативное совещание 20 июня посвятил итогам состоявшегося в Санкт-Петербурге экономического форума. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на пресс-службу администрации региона, по итогам совещания Андрей Бочаров озвучил поручения руководителям профильных комитетов и служб.

– Все намеченные задачи, поставленные перед делегацией Волгоградской области, выполнены. На площадках форума проведён ряд встреч с членами Правительства РФ, с федеральными министрами, с главами субъектов РФ, с руководителями ряда крупнейших государственных и частных компаний, с представителями зарубежных стран и отдельных территорий. Проведённые встречи и переговоры позволили сделать дополнительные шаги по укреплению и расширению сотрудничества Волгоградской области с другими регионами Российской Федерации. Здесь отдельно хотел бы отметить договорённости по развитию сотрудничества Волгоградской области с городом Санкт-Петербургом, – сказал глава Волгоградской области в ходе совещания.

Как отметил Андрей Бочаров, большое внимание участников форума привлёк опыт Волгоградской области по разработке и реализации антикризисных программ, направленных на повышение устойчивости экономики в условиях санкционного давления со стороны ряда зарубежных стран.

– Мы приступаем к реализации инвестпроекта по строительству в Быковском районе комплекса по производству сжиженного газа. Этот комплексный проект, наряду со строительством основного производственного комплекса, предусматривает активное развитие соответствующей газотранспортной инфраструктуры на всей территории области и новые возможности для развития областной и межрегиональной транспортной сети, — подчеркнул глава региона.

Говоря о строительстве скоростной трассы «Юго-Западная хорда», Андрей Бочаров подчеркнул, что данный проект очень важен для Волгоградской области:

– Он даёт дополнительные возможности развития транспортной инфраструктуры, повышения доступности Каспийско-Черноморского бассейна и дальнейшего развития промышленности, производственной, транспортно-логистической и других видов деятельности на территории Волгоградской области.

С целью реализации в полном объёме и в установленные сроки подписанных в ходе ПМЭФ соглашений, намеченных планов и проектов губернатор поставил перед профильными структурами и администрациями ряд задач: