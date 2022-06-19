«Импортозамещение в действии»: в магазинах Волгограда российские аналоги вытесняют американскую шипучку





В магазинах Волгограда на сегодня уже почти не осталось оригинальных «газировок» Coca-Cola, Fanta и Sprite. Сладкую «воду» стремительно вытесняют отечественные аналоги. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», побывавший в магазинах «Покупочка», «Магнит» и «Пятерочка», теперь рядом с иностранными брендами красуются – Cola Fresh, Lemon Fresh, Orange Fresh, а также Coolcola.

Дизайн упаковки российских напитков сильно смахивает на всем известные лимонады, однако, как отмечают покупатели, вкусовые свойства все-таки не дотягивают до классических версий.

— Скорее похожи на когда-то популярные пакетики растворимого лимонада Yuppi, — рассказывает посетитель магазина «Пятерочка» Александр. — Но с Coca-Cola и Fanta, конечно же, не сравнятся.

Цены на лимонады также отличаются. За бутылку объемом в 2 литра в магазинах просят всего 72 рубля, в отличии от иностранной газировки, цена которой составляет 149 рублей в тех же магазинах. За еще один аналог Coca-Cola цена за 1,5 литра уже 119 рублей.

Между тем, в магазинах уже можно заметить пустующие полки с привычными напитками. Так в магазинах «Покупочка» и «Магнит» волгоградцы вряд ли смогут найти Coca-Cola объемом в 2 литра. Остальные же бутылки мгновенно сметаются покупателями.

Напомним, ранее мы сообщали о прекращении деятельности компании Coca-Cola на территории России после исчерпания складских запасов компания не будет производить и продавать напитки данных марок. Об этом говорилось в заявлении эксклюзивного дистрибьютора американской компании на российском рынке.

Однако, в компании поспешили обрадовать новыми напитками под названием Funkey Monkey с давно полюбившимися вкусами.