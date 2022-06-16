Coca-Cola исчезнет с полок магазинов в Волгограде





Компания Coca-Cola прекращает свою деятельность в России, в том числе и в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на международное интернет-издание Reuters, после исчерпания складских запасов компания не будет производить и продавать напитки данных марок. Об этом говорится в заявлении эксклюзивного дистрибьютора американской компании на российском рынке.

- Как только запасы компании истощатся, Coca-Cola HBC «больше не будет производить или продавать Coca-Cola или другие бренды Coca-Cola Company в России, - цитирует Reuters.

Вместе с легендарным напитком уйдут такие газировки, как Sprite, Fanta, Schweppes и еще ряд других напитков и минеральной воды.

Однако в компании, как сообщило издание «Фонтанка» со ссылкой на участников встречи презентации Coca-Cola, спешат обрадовать своих потребителей новыми напитками под названием «Funky Monkey». Вкус новых напитков будет таким же, как и знакомые вкусы, уходящих напитков из России. На бутылках нового бренда будет изображена обезьяна в наушниках. Лимонады будут продаваться в бутылках объемом 0,33, 0,5 и 1,5 л.