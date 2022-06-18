Общество

Второй официальный пляж готовят к открытию в Волгограде

Общество 18.06.2022 10:20
0
18.06.2022 10:20


Подготовка к открытию места отдыха у воды началась на острове Сарпинском в Кировском районе Волгограда.
Как сообщили в мэрии, в зависимости от результатов экспертизы проб воды и почвы на соответствие требованиям СанПин, органы Роспотребнадзора определят статус пляжа – с купанием или без него.
Пока результаты готовятся, водолазы очистят дно реки от осколков, веток и мусора. Дно на этом участке должно быть пологое, без резких обрывов, без сильного течения и водоворотов.
Напомним, что первое официальное место отдыха у воды с купанием открылось в Волгограде сегодня, 18 июня, на песчаной косе полуострова Сарептского в Красноармейском районе. Подготовить эту территорию раньше остальных позволило расположение - здесь гидрологическая обстановка стабилизировалась в первой половине июня.
Ежегодно подготовка и открытие мест для отдыха на берегу Волги стартует, как только уровень сброса воды через Волжскую ГЭС снижается до нормативов. Сейчас повышенный сброс ещё продолжается.
Как ранее сообщалось, многие волгоградцы уже самостоятельно открыли для себя купальной сезон на диких пляжах города. В начале недели открылся пляж в городе Волжском.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Банк «Центр-инвест» снизил ставки по кредитам для бизнеса и населения

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог недвижимости. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Общество
18.06.2022 09:23
Общество 18.06.2022 09:23
Комментарии

0
Далее
Общество
18.06.2022 07:52
Общество 18.06.2022 07:52
Комментарии

0
Далее
Общество
17.06.2022 21:53
Общество 17.06.2022 21:53
Комментарии

0
Далее
Общество
17.06.2022 21:31
Общество 17.06.2022 21:31
Комментарии

0
Далее
Общество
17.06.2022 20:54
Общество 17.06.2022 20:54
Комментарии

0
Далее
Общество
17.06.2022 19:50
Общество 17.06.2022 19:50
Комментарии

0
Далее
Общество
17.06.2022 18:55
Общество 17.06.2022 18:55
Комментарии

0
Далее
Общество
17.06.2022 17:20
Общество 17.06.2022 17:20
Комментарии

0
Далее
Общество
17.06.2022 16:51
Общество 17.06.2022 16:51
Комментарии

0
Далее
Общество
17.06.2022 16:18
Общество 17.06.2022 16:18
Комментарии

0
Далее
Общество
17.06.2022 16:13
Общество 17.06.2022 16:13
Комментарии

0
Далее
Общество
17.06.2022 15:51
Общество 17.06.2022 15:51
Комментарии

0
Далее
Общество
17.06.2022 15:21
Общество 17.06.2022 15:21
Комментарии

0
Далее
Общество
17.06.2022 15:08
Общество 17.06.2022 15:08
Комментарии 0

0
Далее
Общество
17.06.2022 13:13
Общество 17.06.2022 13:13
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:29
Обстановка в волгоградских лесах накалилась от жарыСмотреть фотографии
13:04
Бочаров подвел итоги ПМЭФ-2022 для Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:01
В Волгоградской области браконьеры перекрыли Цимлу сетямиСмотреть фотографии
11:48
В Волгограде арестован отец-убийца годовалой девочкиСмотреть фотографии
10:53
Двое детей ранены в ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:20
Второй официальный пляж готовят к открытию в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:08
Перечень видов деятельности для импортозамещения утвержден в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:23
Скоростная Юго-Западная хорда пройдет через Волгоградскую областьСмотреть фотографии
09:04
Двоих рабочих обожгло электродугой в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:52
«Для него это норма»: жители села под Волгоградом рассказали СМИ о зверском убийстве отцом годовалой девочкиСмотреть фотографииCмотреть видео
21:53
Вторая продольная в Волгограде встала в пробке из-за фурыСмотреть фотографии
21:31
Проект сноса моста на юге Волгограда обойдется в 3,6 млн рублейСмотреть фотографии
20:54
Избирком Волгоградской области обновил положение о премияхСмотреть фотографии
19:50
Проезд у площади Возрождения в Волгограде закроют из-за ремонта на путяхСмотреть фотографии
18:55
В Волгограде первый официальный пляж откроют 18 июняСмотреть фотографии
18:07
Бочаров и Миллер закрепили сотрудничество меморандумомСмотреть фотографии
17:20
Не хлебать и не снимать плавок: врач предупредила волгоградцев об опасностях отдыха на водеСмотреть фотографии
16:51
В Волгоградской области подняли величину прожиточного минимума для детейСмотреть фотографии
16:18
Финская компания прекращает поддержку мобильного приложения волгоградской транспортной картыСмотреть фотографии
16:13
Волгоградцы 18 июня встанут в позу на «Волгоград Арене»Смотреть фотографии
15:51
«Одно на три хутора»: жители Волгоградской области возмущены закрытием почтового отделенияСмотреть фотографии
15:21
Обход Волгограда прирастает новыми транспортными развязкамиСмотреть фотографии
15:08
Волонтеры БФ «Дари еду» и компании «Виво Маркет» передали продукты нуждающимся волгоградцамСмотреть фотографииCмотреть видео
14:29
«Девчушке вчера исполнилось год и четыре»: забившему дочь волгоградцу в апреле присяжные простили убийствоСмотреть фотографииCмотреть видео
14:16
Банк Уралсиб улучшил условия по ипотекеСмотреть фотографии
14:14
Волгоградский губернатор на ПМЭФ предложил новую госпрограмму с участием «Газпром»Смотреть фотографии
13:44
Дело о порче земель возбуждено по свалке на Жолудева в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:23
Сбер поможет Волгоградской области в цифровизации здравоохранения и социальной сферыСмотреть фотографии
13:13
Одной гальки – 120 тонн: в Волгограде достраивают крупнейший детский бассейн РоссииСмотреть фотографии
12:57
В Волгограде не киношного Жеглова осудили за воровствоСмотреть фотографии
 