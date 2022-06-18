Второй официальный пляж готовят к открытию в Волгограде





Подготовка к открытию места отдыха у воды началась на острове Сарпинском в Кировском районе Волгограда.

Как сообщили в мэрии, в зависимости от результатов экспертизы проб воды и почвы на соответствие требованиям СанПин, органы Роспотребнадзора определят статус пляжа – с купанием или без него.

Пока результаты готовятся, водолазы очистят дно реки от осколков, веток и мусора. Дно на этом участке должно быть пологое, без резких обрывов, без сильного течения и водоворотов.

Напомним, что первое официальное место отдыха у воды с купанием открылось в Волгограде сегодня, 18 июня, на песчаной косе полуострова Сарептского в Красноармейском районе. Подготовить эту территорию раньше остальных позволило расположение - здесь гидрологическая обстановка стабилизировалась в первой половине июня.

Ежегодно подготовка и открытие мест для отдыха на берегу Волги стартует, как только уровень сброса воды через Волжскую ГЭС снижается до нормативов. Сейчас повышенный сброс ещё продолжается.