Второй официальный пляж готовят к открытию в Волгограде

Общество 18.06.2022 10:20
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18.06.2022 10:20
Подготовка к открытию места отдыха у воды началась на острове Сарпинском в Кировском районе Волгограда.
Как сообщили в мэрии, в зависимости от результатов экспертизы проб воды и почвы на соответствие требованиям СанПин, органы Роспотребнадзора определят статус пляжа – с купанием или без него.
Пока результаты готовятся, водолазы очистят дно реки от осколков, веток и мусора. Дно на этом участке должно быть пологое, без резких обрывов, без сильного течения и водоворотов.
Напомним, что первое официальное место отдыха у воды с купанием открылось в Волгограде сегодня, 18 июня, на песчаной косе полуострова Сарептского в Красноармейском районе. Подготовить эту территорию раньше остальных позволило расположение - здесь гидрологическая обстановка стабилизировалась в первой половине июня.
Ежегодно подготовка и открытие мест для отдыха на берегу Волги стартует, как только уровень сброса воды через Волжскую ГЭС снижается до нормативов. Сейчас повышенный сброс ещё продолжается.
Как ранее сообщалось, многие волгоградцы уже самостоятельно открыли для себя купальной сезон на диких пляжах города. В начале недели открылся пляж в городе Волжском.
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