В Волгограде первый официальный пляж откроют 18 июня

В Красноармейском районе Волгограда уже в субботу, 18 июня, откроют первый городской пляж. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, место для купания на песчаной косе полуострова Сарептского прошло все проверки СанПиН.
– Подписано санитарно-эпидемиологическое заключение, разрешающее использование места отдыха у воды с купанием на песчаной косе полуострова Сарептского Красноармейского района. Приступить к подготовке данной территории раньше остальных позволило расположение полуострова - здесь гидрологическая обстановка стабилизировалась в первой половине июня, – пояснили в городской администрации.