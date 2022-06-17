Проект сноса моста на юге Волгограда обойдется в 3,6 млн рублей

Общество 17.06.2022 21:31
0
17.06.2022 21:31
Определен разработчик проектной документации по сносу путепровода через железнодорожные пути на перегоне ст. Бекетовка - ст. Сарепта у завода «Химпром» в Волгограде.
Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, опубликована информация о заключении МУ «Комдорстрой» контракта с ООО «Стройэкспертиза» из Волгограда. Стоимость работ составит 3 625 142 рублей. Срок исполнения - до 31 декабря 2023 года.
Данный путепровод находится в Кировском районе Волгограда и соединяет ул. им. генерала Шумилова и ул. Промысловую. Его длина 179,88 метра. Освещение на мосту не работает. Под ним находится двухпутная электрофицированная железная дорога и подъездной неэлектрофицированный путь к заводу «Химпром», а также промзона завода ЖБИ-6.
Проектировщику предстоит выполнить предпроектное обследование моста, определить перечень мероприятий по выведению из эксплуатации сооружений и переустройства инженерных коммуникаций, расположенных в границах проектирования и прочие работы.
Реклама
Вторая продольная в Волгограде встала в пробке из-за фуры17.06.2022 21:53
Общество 17.06.2022 21:53
Избирком Волгоградской области обновил положение о премиях17.06.2022 20:54
Общество 17.06.2022 20:54
Проезд у площади Возрождения в Волгограде закроют из-за ремонта на путях17.06.2022 19:50
Общество 17.06.2022 19:50
В Волгограде первый официальный пляж откроют 18 июня17.06.2022 18:55
Общество 17.06.2022 18:55
Не хлебать и не снимать плавок: врач предупредила волгоградцев об опасностях отдыха на воде17.06.2022 17:20
Общество 17.06.2022 17:20
В Волгоградской области подняли величину прожиточного минимума для детей17.06.2022 16:51
Общество 17.06.2022 16:51
Финская компания прекращает поддержку мобильного приложения волгоградской транспортной карты17.06.2022 16:18
Общество 17.06.2022 16:18
Волгоградцы 18 июня встанут в позу на «Волгоград Арене»17.06.2022 16:13
Общество 17.06.2022 16:13
«Одно на три хутора»: жители Волгоградской области возмущены закрытием почтового отделения17.06.2022 15:51
Общество 17.06.2022 15:51
Обход Волгограда прирастает новыми транспортными развязками17.06.2022 15:21
Общество 17.06.2022 15:21
Волонтеры БФ «Дари еду» и компании «Виво Маркет» передали продукты нуждающимся волгоградцам17.06.2022 15:08
Общество 17.06.2022 15:08
Одной гальки – 120 тонн: в Волгограде достраивают крупнейший детский бассейн России17.06.2022 13:13
Общество 17.06.2022 13:13
В колонии строгого режима в Волгограде испортились крыши17.06.2022 12:21
Общество 17.06.2022 12:21
Волжская ГЭС сбрасывает лишнюю воду из волгоградского водохранилища17.06.2022 11:44
Общество 17.06.2022 11:44
Погибшего в ходе СВО волгоградского разведчика представили к ордену Мужества17.06.2022 10:24
Общество 17.06.2022 10:24