Проект сноса моста на юге Волгограда обойдется в 3,6 млн рублей









Определен разработчик проектной документации по сносу путепровода через железнодорожные пути на перегоне ст. Бекетовка - ст. Сарепта у завода «Химпром» в Волгограде.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, опубликована информация о заключении МУ «Комдорстрой» контракта с ООО «Стройэкспертиза» из Волгограда. Стоимость работ составит 3 625 142 рублей. Срок исполнения - до 31 декабря 2023 года.

Данный путепровод находится в Кировском районе Волгограда и соединяет ул. им. генерала Шумилова и ул. Промысловую. Его длина 179,88 метра. Освещение на мосту не работает. Под ним находится двухпутная электрофицированная железная дорога и подъездной неэлектрофицированный путь к заводу «Химпром», а также промзона завода ЖБИ-6.

Проектировщику предстоит выполнить предпроектное обследование моста, определить перечень мероприятий по выведению из эксплуатации сооружений и переустройства инженерных коммуникаций, расположенных в границах проектирования и прочие работы.



