Общество

Проект сноса моста на юге Волгограда обойдется в 3,6 млн рублей

Общество 17.06.2022 21:31
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17.06.2022 21:31



Определен разработчик проектной документации по сносу путепровода через железнодорожные пути на перегоне ст. Бекетовка - ст. Сарепта у завода «Химпром» в Волгограде. 
Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, опубликована информация о заключении МУ «Комдорстрой» контракта с ООО «Стройэкспертиза» из Волгограда. Стоимость работ составит 3 625 142 рублей. Срок исполнения - до 31 декабря 2023 года.
Данный путепровод находится в Кировском районе Волгограда и соединяет ул. им. генерала Шумилова и ул. Промысловую. Его длина 179,88 метра. Освещение на мосту не работает. Под ним находится двухпутная электрофицированная железная дорога и подъездной неэлектрофицированный путь к заводу «Химпром», а также промзона завода ЖБИ-6.
Проектировщику предстоит выполнить предпроектное обследование моста, определить перечень мероприятий по выведению из эксплуатации сооружений и переустройства инженерных коммуникаций, расположенных в границах проектирования и прочие работы.

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