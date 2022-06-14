Общество

В Волжском пляжный сезон открылся пенной вечеринкой

Общество 14.06.2022 06:59
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14.06.2022 06:59



В Волжском открытие купального сезона завершилось грандиозной пенной вечеринкой. Отдыхающих, сообщает ИА «Высота 102», к их радости забросали воздушной пеной. Так в Волжском отметили открытие пляжа.

Позагорать, искупаться и принять участие в самом любимом летнем празднике накануне пришли сотни волжан. Перед этим муниципалитет провел все необходимые работы – здесь работают фонтанчики с водой, дежурят спасатели, открылось кафе и киоск с мороженым. Перед открытием пляжа дно проверили и очистили от мусора.

Напомним, в Волгограде пока не открыт ни один официальный пляж. Жители областного центра вынуждены отдыхать на диких пляжах, несмотря на предостережения спасателей, что это опасно.






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