Общество

Без истерии: волгоградцы высказались об исключении России из Болонской системы

Общество 20.06.2022 09:22
0
20.06.2022 09:22


Болонская группа исключила все российские вузы из системы образования после того, как 185 ректоров университетов, в том числе и волгоградских, подписали письмо о поддержке спецоперации на Украине. Об этом заявил заместитель главы Министерства науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре 6 июня, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на интернет-портал «РИА Новости». 

Оказалось, что еще 11 апреля группой было принято решение прекратить представительство России во всех связанных структурах. После чего, в мае в министерстве сообщили, что российские вузы постепенно будут выходить из системы, тем самым изменив концепцию образовательного процесса в России. 

Редакция информагентства поинтересовалась мнением на этот счет у студентов волгоградских и европейских вузов, а также проректора по учебной работе ВолГУ Дмитрия Ильина. 

– Начнем с того, что мы вошли в Болонскую систему образования в 2003 году. Она предусматривает в себя взаимное признание студентов, мобильность обучающихся и преподавателей по всему миру, а также двухступенчатую систему обучения – бакалавр и магистратура, – пояснил Дмитрий Ильин. – Это значит, что страны-участницы данной системы взаимно признают дипломы друг друга и активно развивают обмен вузов преподавателями и студентами, тем самым и получая возможность работы в европейских странах. Также это дает возможность студентам после окончания бакалавра одной специальности, позже поступить в магистратуру уже по другой. Выход из системы означает, что дипломы о высшем образовании, полученные в наших университетах, перестанут признавать в ряде европейских стран. Разрыв соглашений также приведет к тому, что мы не сможем обмениваться студентами из-за границы, а в нашем университете таких обучающихся предостаточно. 

Приемная кампания, отмечает Дмитрий Ильин, в ВолГУ в этом году не претерпела изменений. 

– В эту летнюю кампанию мы ведем набор студентов по старым правилам. Нужно понимать, что изменения не произойдут одномоментно, – подчеркнул Ильин. – Скорее всего, российские вузы будут постепенно переходить на программу специалитета. Это хорошая идея, поскольку многим специальностям необходимо более углубленное и качественное образование. В основном это представители сферы медицины, личной безопасности и государства. Однако, по моему мнению, специальностям гуманитарной направленности достаточно и 4 лет обучения. Станет ли лучше или хуже после реформы образования, покажет время. 

В большинстве своем волгоградские студенты относятся спокойно к грядущим переменам. 

– Я поддерживаю выход России из Болонской системы образования. Мне кажется, что 4 года — это слишком мало для получения нужных теоретических и практических знаний. Тем более, что тем, кто захочет получать «полное» образование, нужно учиться дополнительно 2 года, – поделилась мнением студентка ВолГУ Алина Блинова. – То есть, чтобы получить полное образование, необходимо потратить 6 лет, в то время как на специалитет необходимо 5 лет. Однако в магистратуре как в отдельной ступени тоже есть свои плюсы. Можно выбрать другое направление. Например, закончив факультет отечественной филологии, я могу пойти на русский язык как иностранный, на преподавание в школе или на документоведение.

Студентка 4 курса ВолгГМУ Дарья Артемова считает, что несмотря на удобную схему обучения в бакалавриате и магистратуре, многие из условий Болонской системы не действовали в России в полном объеме. 

– С одной стороны, магистратура вместе с бакалавриатом удобная система образования, если рассматривать прохождение магистратуры по другой специальности. Так открывается больше возможностей для дальнейшего трудоустройства, – говорит Дарья. – Но, с другой стороны, если идти в одну и ту же сферу, то нет особых преимуществ. Также, по моему мнению, системы мобильности как таковой не было – российские студенты не могли поступить в страны Европы из-за недостачи часов и других предметов. 

Минусы выхода из Болонской системы отмечает обучающейся в Чехии волгоградский студент Владислав Пастушенко. 

– Из-за этого сотрудничество с иностранными вузами будет намного сложнее для российских студентов. Наши дипломы перестанут котироваться за границей, – говорит Владислав. – Раньше было нормальной практикой отучиться в России на бакалавра, и потом продолжить обучение за границей. Теперь процесс станет намного сложнее, если вовсе не невозможным. Мой диплом бакалавра может стать неоконченным высшим в рамках новой российской системы.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Банк «Центр-инвест» снизил ставки по кредитам для бизнеса и населения

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог недвижимости. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Общество
20.06.2022 13:09
Общество 20.06.2022 13:09
Комментарии

0
Далее
Общество
20.06.2022 13:08
Общество 20.06.2022 13:08
Комментарии

0
Далее
Общество
20.06.2022 12:32
Общество 20.06.2022 12:32
Комментарии

0
Далее
Общество
20.06.2022 12:09
Общество 20.06.2022 12:09
Комментарии

0
Далее
Общество
20.06.2022 11:41
Общество 20.06.2022 11:41
Комментарии

0
Далее
Общество
20.06.2022 11:03
Общество 20.06.2022 11:03
Комментарии

0
Далее
Общество
20.06.2022 09:57
Общество 20.06.2022 09:57
Комментарии

0
Далее
Общество
20.06.2022 06:25
Общество 20.06.2022 06:25
Комментарии

0
Далее
Общество
19.06.2022 23:27
Общество 19.06.2022 23:27
Комментарии

0
Далее
Общество
19.06.2022 21:05
Общество 19.06.2022 21:05
Комментарии

0
Далее
Общество
19.06.2022 16:43
Общество 19.06.2022 16:43
Комментарии

0
Далее
Общество
19.06.2022 15:41
Общество 19.06.2022 15:41
Комментарии

0
Далее
Общество
19.06.2022 14:33
Общество 19.06.2022 14:33
Комментарии

0
Далее
Общество
19.06.2022 12:48
Общество 19.06.2022 12:48
Комментарии

0
Далее
Общество
19.06.2022 11:56
Общество 19.06.2022 11:56
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:09
В Волжском нашли пропавшую 17 июня девочку-подросткаСмотреть фотографии
13:08
Главу фирмы под Волгоградом оштрафовали за нового сотрудника из облкомприродыСмотреть фотографии
12:35
В Волгограде осудят зажимавшего зарплаты и налоги коммерсантаСмотреть фотографии
12:32
Стало известно состояние пострадавших в массовом ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:21
ESG-прорыв «ЕвроХим-ВолгаКалия»Смотреть фотографии
12:14
«Думали, что плачет ребенок»: под Волгоградом несколько часов вытаскивали козленка из битумной лужиСмотреть фотографии
12:09
Прокуратура через суд заставила связать 5 сел под Волгоградом с районным центромСмотреть фотографии
11:46
В Волгоградской области пенсионер подавился картошкой и умерСмотреть фотографии
11:41
Бочаров по итогам ПМЭФ-2022 на оперативном совещании озвучил коллегам задачиСмотреть фотографии
11:03
Селянин в Волгоградской области навалил кучу навоза у здания соцслужбыСмотреть фотографии
11:03
В Волгоградской области мужчина умер после выстрела в кошкуСмотреть фотографии
10:33
В массовом ДТП с КамАЗом под Волгоградом пострадали 6 человекСмотреть фотографии
09:57
Нерадивый подрядчик капремонта в Волгограде проиграл банку суд на 11 млн рублейСмотреть фотографии
09:22
Без истерии: волгоградцы высказались об исключении России из Болонской системыСмотреть фотографии
06:25
На новой неделе горячую воду отключат в двух районах ВолгоградаСмотреть фотографии
23:27
Солнечный диск – как щит: фотограф сделал редкий кадр с Мамаевым курганом на закатеСмотреть фотографии
21:30
На юге Волгограда нашли труп избитой и зарезанной женщиныСмотреть фотографии
21:05
20 июня энергетики обесточат дома в 3 районах ВолгоградаСмотреть фотографии
19:51
В Волгограде пробили голову экс-главе Котовского МрСОСмотреть фотографии
18:29
На севере Волгограда в массовом ДТП смяло MercedesСмотреть фотографии
16:43
Жителей Волжского предупредили об упразднении 4 видов проездныхСмотреть фотографии
15:41
Волгоградцев с 20 июня ждут перебои в работе ТВ и радиоСмотреть фотографии
14:33
В Волгоградской области третьи сутки ищут 16-летнюю девочку-подросткаСмотреть фотографии
13:38
СК начал проверку после смерти 11-летней девочки на пляже в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:48
«Импортозамещение в действии»: в магазинах Волгограда российские аналоги вытесняют американскую шипучкуСмотреть фотографии
11:56
Мироточение иконы в храме под Волгоградом признали фейкомСмотреть фотографии
10:28
В Волгограде в частном доме нашли труп 4-летнего ребенкаСмотреть фотографии
09:49
В ДТП на трассе под Волгоградом пострадали три человекаСмотреть фотографии
09:09
Волгоградского экс-врача объявили в розыск после смерти пациенткиСмотреть фотографии
08:01
В Волгограде на новой неделе дневная температура снизится на 10 °ССмотреть фотографии
 