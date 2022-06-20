Без истерии: волгоградцы высказались об исключении России из Болонской системы





Болонская группа исключила все российские вузы из системы образования после того, как 185 ректоров университетов, в том числе и волгоградских, подписали письмо о поддержке спецоперации на Украине. Об этом заявил заместитель главы Министерства науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре 6 июня, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на интернет-портал «РИА Новости».

Оказалось, что еще 11 апреля группой было принято решение прекратить представительство России во всех связанных структурах. После чего, в мае в министерстве сообщили, что российские вузы постепенно будут выходить из системы, тем самым изменив концепцию образовательного процесса в России.

Редакция информагентства поинтересовалась мнением на этот счет у студентов волгоградских и европейских вузов, а также проректора по учебной работе ВолГУ Дмитрия Ильина.

– Начнем с того, что мы вошли в Болонскую систему образования в 2003 году. Она предусматривает в себя взаимное признание студентов, мобильность обучающихся и преподавателей по всему миру, а также двухступенчатую систему обучения – бакалавр и магистратура, – пояснил Дмитрий Ильин. – Это значит, что страны-участницы данной системы взаимно признают дипломы друг друга и активно развивают обмен вузов преподавателями и студентами, тем самым и получая возможность работы в европейских странах. Также это дает возможность студентам после окончания бакалавра одной специальности, позже поступить в магистратуру уже по другой. Выход из системы означает, что дипломы о высшем образовании, полученные в наших университетах, перестанут признавать в ряде европейских стран. Разрыв соглашений также приведет к тому, что мы не сможем обмениваться студентами из-за границы, а в нашем университете таких обучающихся предостаточно.

Приемная кампания, отмечает Дмитрий Ильин, в ВолГУ в этом году не претерпела изменений.

– В эту летнюю кампанию мы ведем набор студентов по старым правилам. Нужно понимать, что изменения не произойдут одномоментно, – подчеркнул Ильин. – Скорее всего, российские вузы будут постепенно переходить на программу специалитета. Это хорошая идея, поскольку многим специальностям необходимо более углубленное и качественное образование. В основном это представители сферы медицины, личной безопасности и государства. Однако, по моему мнению, специальностям гуманитарной направленности достаточно и 4 лет обучения. Станет ли лучше или хуже после реформы образования, покажет время.

В большинстве своем волгоградские студенты относятся спокойно к грядущим переменам.

– Я поддерживаю выход России из Болонской системы образования. Мне кажется, что 4 года — это слишком мало для получения нужных теоретических и практических знаний. Тем более, что тем, кто захочет получать «полное» образование, нужно учиться дополнительно 2 года, – поделилась мнением студентка ВолГУ Алина Блинова. – То есть, чтобы получить полное образование, необходимо потратить 6 лет, в то время как на специалитет необходимо 5 лет. Однако в магистратуре как в отдельной ступени тоже есть свои плюсы. Можно выбрать другое направление. Например, закончив факультет отечественной филологии, я могу пойти на русский язык как иностранный, на преподавание в школе или на документоведение.

Студентка 4 курса ВолгГМУ Дарья Артемова считает, что несмотря на удобную схему обучения в бакалавриате и магистратуре, многие из условий Болонской системы не действовали в России в полном объеме.

– С одной стороны, магистратура вместе с бакалавриатом удобная система образования, если рассматривать прохождение магистратуры по другой специальности. Так открывается больше возможностей для дальнейшего трудоустройства, – говорит Дарья. – Но, с другой стороны, если идти в одну и ту же сферу, то нет особых преимуществ. Также, по моему мнению, системы мобильности как таковой не было – российские студенты не могли поступить в страны Европы из-за недостачи часов и других предметов.

Минусы выхода из Болонской системы отмечает обучающейся в Чехии волгоградский студент Владислав Пастушенко.

– Из-за этого сотрудничество с иностранными вузами будет намного сложнее для российских студентов. Наши дипломы перестанут котироваться за границей, – говорит Владислав. – Раньше было нормальной практикой отучиться в России на бакалавра, и потом продолжить обучение за границей. Теперь процесс станет намного сложнее, если вовсе не невозможным. Мой диплом бакалавра может стать неоконченным высшим в рамках новой российской системы.