Общество 17.06.2022 15:08
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17.06.2022 15:08
В Волгограде многодетные семьи и семьи, где воспитываются дети с инвалидностью, уже два года получают подарки от благотворительного фонда «Дари еду!». В июне к этому проекту присоединился оператор питания «Виво Маркет».
- Мы первый раз сотрудничали с «Виво Маркет», впервые дарили выпечку натуральную, с небольшими сроками годности. Выбирали многодетные семьи и семьи, где воспитываются дети с инвалидностью, которым в сегодняшних реалиях настолько сложно, что даже продукты для них - это большой подарок, - рассказала волонтер БФ «Дари еду!» Юлия Ильченко.
Благотворительный проект «Дари еду!» оказывает помощь продуктами питания людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Проект адресно помогаем многодетным семьям, семьям, где воспитываются дети с инвалидностью, родителям-одиночкам, людям с инвалидностью, пенсионерам, бездомным. Организаторы проекта устанавливают специальные боксы в торговых центрах и продуктовых супермаркетах, куда покупатели могут пожертвовать продукты. Собирают продукты длительного хранения в целой фабричной упаковке. Миссия проекта - развитие доступной и повседневной благотворительности.
Сейчас проект работает в 146 городах России, в том числе и в Волгограде, где установлены 480 боксов для сбора продуктов. За два года волгоградские участники проекта обеспечили необходимыми продуктами более 700 семей.
Один раз в месяц ООО «Виво Маркет» вместе с партнерами (ООО «Новая линия», ИП Долматов А.В., ИП Соболев А.А., ООО ЛТК, МОФ ООО «Арго») будет обеспечивать продуктовыми наборами, тех, кому они сейчас нужнее всего В наборы от оператора питания вошли: молоко, сахар, молоко сгущенное, рис, гречка, макароны, сок, соль, буфетная продукция собственного производства. В июне с помощью волонтеров продуктовые наборы получили 20 многодетных и нуждающихся семей.
– Спасибо огромное всем. Это приятно. Человек чувствует, что он не один, что о нем помнят и помогают. Бывают трудные моменты и вдруг кто-то пришел и помог, – оставила свой отзыв многодетная мама Айтекин Байрамова.
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