Общество

Цены на картошку, морковь и мясо растут в Волгоградской области

Общество 16.06.2022 17:57
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16.06.2022 17:57



На фоне дешевеющих огурцов и помидоров в Волгоградской области растет цена на картофель и морковь. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат, за неделю картофель подорожал на 2,58% - до 63,8 рубля за килограмм. Цена на морковь выросла на 3,87% и составила в среднем 59,14 рубля за килограмм.
Дорожает в регионе мясо и рыба. Так, говядина (кроме бескостного мяса) увеличилась в цене на 1,36% и достигла, по наблюдениям статистического ведомства, 443,24 рубля за килограмм. Увеличилась в цене баранина на 1,28% - до 486,25 рубля за килограмм. Дорожают куры охлажденные и мороженные. За неделю цена на этот продукт подскочила на 1,06% (161,16 рубля за кило). 
Рыба мороженная и нераздельная стала дороже на 1,39% (146,85 рубля за килограмм). На сотые проценты увеличилась цена на молочные изделия, сыры, сметану и творог, а также хлеб из ржаной муки и пшено.
И, наоборот, подешевели капуста белокочанная на 13,17% - до 58,22 рубля за килограмм, лук репчатый на 4,84% (50,19 рубля за кг), свежие огурцы на 13,64% (67,16 рубля за килограмм) и свежие помидоры на 18,16% (105,7 рубля за килограмм).

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