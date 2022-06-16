Житель Волгограда ответит за воровство денег с банковских карт стариков

В Волгограде в скором времени перед судом предстанет 32-летний местный житель, который воровал деньги с банковских карт пенсионеров. Как сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина, мужчина обвиняется по двум статьям – в краже с банковского счета, а также в мошенничестве с причинением значительного ущерба гражданину.

– в 2019 году житель Волгограда совершал хищения денег с банковских карт пенсионеров. Под предлогом необходимости срочного звонка он получал доступ к сотовым телефонам доверчивых граждан и при помощи мобильного приложения переводил средства на свои счета, – говорится в материалах уголовного дела. – У одного из пенсионеров мужчина похитил 5 тысяч рублей, обещая продать комплект летней резины. Однако после получения денег своих обязательств не исполнил.

Жертвами волгоградца стали четверо пенсионеров в возрасте от 60 до 74 лет. Вину в инкриминируемых преступлениях он признает лишь частично.

– Расследование уголовного дела проводилось следователями УМВД России по Волгограду, – сообщает Оксана Черединина. – Проверив материалы, прокуратура Краснооктябрьского района посчитала собранные следствием доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Краснооктябрьский районный суд.

Подсудимому грозит до шести лет лишения свободы. Кроме того, прокурор настаивает на взыскании ущерба, причиненного пожилым людям в результате преступлений.