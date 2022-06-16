Под Волгоградом из-за долгов на 24 млн отключат электричество в 10 СНТ





Волгоградские энергетики готовятся к массовым отключения дачных товариществ, задолжавших за электроэнергию более 24 миллионов рублей. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в ПАО «Волгоградэнергосбыт» 16 июня. Все СНТ, уточняют в компании, находятся в окрестностях Волгограда.

– Товарищества-должники, подпадающие под отключение, сосредоточились в основном в Городищенском, Светлоярском, Среднеахтубинском районах, – пояснили в ПАО «Волгоградэнергосбыт» информагентству. – Задолженность за энергоресурсы копилась в них несколько лет и взыскивается в судебном порядке. Часть СНТ находится в стадии банкротства.

В компании напоминают, что регулярно проводят встречи с руководителями товариществ-должников и консультируют их о возможных путях выхода из сложившихся ситуаций. Так, рассматриваются обращения о реструктуризации задолженности и гарантийные письма об оплате. Несмотря на это, большая часть задолжавших за электричество СНТ проблему никак не решают.

– В целом по региону СНТ задолжали за потребленную электроэнергию свыше 300 млн рублей, – напоминают в ресурсоснабжающей компании. – Это серьезная проблема. Долги недобросовестных потребителей негативно сказываются на стабильности работы энергосистемы.

Свое утверждение в ПАО «Волгоградэнергосбыт» объясняют тем, что оплата за потребленную электроэнергию в первую очередь направляется на исполнение обязательств перед генерирующими компаниями на оптовом рынке электроэнергии и мощности, а также перед сетевыми организациями для развития и поддержания в работоспособном состоянии сетевого комплекса. Следовательно, у компании не остается иного выбора, кроме ввода ограничения электроэнергии.

– Действия в данном случае регламентированы Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утвержденными Постановлением Правительства РФ № 442 от 04.05.2012 г., – уточняют в компании. – Гарантирующий поставщик поставляет энергоресурс фактически в кредит. Компании при этом необходимо регулярно и в полном объеме выполнять обязательства по расчетам по приобретении электроэнергии на оптовом рынке и ее транспортировку по электросетям до конечного потребителя. Поэтому «Волгоградэнергосбыт» и впредь продолжит применять весь спектр мер по поддержанию платежной дисциплины и по сбору задолженности, установленных законодательством. Отключение СНТ является частичным и коснется только общего имущества товарищества, чтобы сохранить электроснабжение всех участков садоводов и граждан.

Сами садоводы, уверены в ПАО «Волгоградэнергосбыт», в состоянии повлиять на ситуацию: в частности, содействовать более грамотной и жесткой позиции руководства СНТ по сбору долгов за коммунальный ресурс внутри товарищества.