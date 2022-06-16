Общество

Выпускникам Волгограда назвали 3 альтернативных способа проверки итогов ЕГЭ

Общество 16.06.2022 10:39
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16.06.2022 10:39


Выпускники и педагоги Волгоградской области столкнулись с проблемой доступа на сервис проверки результатов ЕГЭ. Из-за большого количества запросов, сообщает ИА «Высота 102»,  в системе произошел сбой. Мы поинтересовались в профильном комитете администрации Волгоградской области, какие еще есть способы проверки результатов госэкзаменов. Как оказалось, кроме портала Госуслуг, существует еще три варианта. 

Мы проверили онлайн-сервисы и рекомендуем самый верный способ. 

Первый способ. Школьники Волгоградской области, как и выпускники всех российских школ, могут узнать результаты ЕГЭ на официальном портале единого государственного экзамена – https://checkege.rustest.ru/. Этот сервис является основным.

Второй способ. Самый верный в формате «онлайн». Итоги ЕГЭ, как выяснилось, также публикуются на региональном сайте комитета образования, науки и молодежной политики. Достаточно перейти по ссылке: http://obraz.volgograd.ru/ege/

Третий способ. Очный. Информацию об итогах ЕГЭ на протяжении всех лет его проведения всегда можно было узнать в школах или на местах, где участники регистрировались на сдачу экзамена. Самый верный способ – прийти на место и узнать свои результаты.  

По сведениям профильного комитета обладмина, школьники уже сдали географию, литературу, химию, русский язык, математику, историю и физику, обществознание, иностранные языки письменно и биологию. В ближайшие дни – 16, 17, 20 июня – выпускники сдают иностранные языки устно, а 20 и 21 июня – информатику и ИКТ. 

– С 23 июня начинаются резервные дни. Ими могут воспользоваться выпускники, у которых несколько предметов ЕГЭ выпали на одну дату, а также ребята, которые по уважительным причинам не смогли принять участие в экзамене. В Волгоградской области по вопросам ГИА-2022 родители и выпускники могут обращаться по телефону 8 (8442) 606 607, – напоминают в облкомобразования. 

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