Роспотебнадзор предупредил волгоградцев о риске ЭВИ

Общество 10.06.2022 07:22
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10.06.2022 07:22
В Роспотребнадзоре предупредили о риске инфекций в летний период. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, речь идет об энтеровирусных инфекциях (ЭВИ) – группе острых заболеваний, вызываемых энтеровирусами. Они могут проявляться как в виде легких лихорадочных состояний, так и тяжелых менингитов.
Энтеровирусы устойчивы во внешней среде и длительное время могут сохраняться в сточных водах, плавательных бассейнах, открытых водоемах, предметах обихода, продуктах питания (молоко, фрукты, овощи). Вирус быстро погибает при прогревании, кипячении.
ЭВИ характеризуются быстрым распространением заболевания.
Возможные пути передачи инфекции: воздушно-капельный, контактно-бытовой, пищевой и водный.
Серозный вирусный менингит является наиболее типичной и тяжелой формой энтеровирусной инфекции. Источником инфекции являются больные и вирусоносители, в том числе больные бессимптомной формой.
Заболевание начинается остро, с подъема температуры тела до 39-40 градусов. Появляется сильная головная боль, головокружение, рвота, иногда боли в животе, спине, судорожный синдром, нередко выраженные катаральные проявления со стороны ротоглотки, верхних дыхательных путей.
Одно из средств профилактики заболевания, пояснили в Роспотребнадзоре, это соблюдение правил личной гигиены – волгоградцам нельзя забывать мыть руки, а также избегать контактов с чихающими и кашляющими.
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