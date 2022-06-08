



В Иловлинском районе Волгоградской области при необходимости готовы приступить к борьбе с саранчой. Об этом ИА «Высота 102» после жалоб местных фермеров сообщили в Россельхоцентре. По оценкам специалистов, успевшие вылупиться к этому дню особи не представляют никакой опасности для посевов, и о массовом выходе саранчи в Волгоградской области из-за погодных условий пока не идет и речи. Все места концентрации вредителей в регионе находятся на контроле.

– Саранчовые вредители всегда присутствуют в наших природно-климатических зонах. Однако, при этом важно учитывать плотность концентрации насекомых и размер самой кулиги, – подчеркивают специалисты волгоградского филиала Россельхозцентра. – На текущую дату обработаны территории в Быковском, Среднеахтубинском и Суровикинском районах. В абсолютном большинстве случаев это небольшие очаги, которые не представляют никакой угрозы для будущего урожая, и где масса вылупившихся из кубышек саранчовых уже достигла 90% — именно такой показатель оптимален для наиболее эффективного действия препаратов.

Продолжается, по сведениям Росссельхоцентра, наблюдение и за другими выявленными очагами саранчи.

– В этом году из-за большого количества осадков и продолжительного периода температур ниже среднемноголетних значений, концентрация насекомых значительно снижена, а период созревания особей сдвинут, – уточняют в ведомстве. – Выявленный в Иловлинском районе очаг вредителей в настоящее время не представляет опасности: особи не достигли зрелости и не способны перемещаться на большие расстояния.

Агрономам Иловлинского района, в котором проживают фермеры, а также службам района, администрациям сельских поселений даны рекомендации по использованию оптимальных препаратов для локализации очага.

– В случае изменения ситуации начнется обработка, – уточняют в Россельхозцентре. – Напомним, что в 2022 году очаги саранчовых вредителей были выявлены на площади, не превышающей 1% сельхозугодий нашего региона. В текущем году этот показатель не превышен.

Напомним, 8 июня фермеры Иловлинского района Волгоградской области обратились в редакцию информагентства с жалобами на бездействие чиновников. Жители региона уверены, что саранча может оставить без корма крупный рогатый скот. В качестве иллюстрации фермеры прислали видео. Однако глава района Иван Гель призвал не драматизировать ситуацию. По его словам, химикаты и техника готовы приступить к борьбе с вредителем в любое время.