



Фермеры Иловлинского района Волгоградской области в связи с нашествием саранчи на сельсхозугодья всерьез озабочены сегодня проблемой сохранения кормовой базы для крупного рогатого скота. Обеспокоенные волгоградцы предоставили ИА «Высота 102» видео как иллюстрацию происходящего. Местные чиновники, тем временем, не склонны драматизировать ситуацию.

Как рассказал корреспонденту ИА «Высота 102» местный фермер Александр, сейчас в сенокосных угодьях в хуторах Забураевка и Яблочный пытаются всеми силами спасти хотя бы малую часть запасов корма для животных.

– Саранча сожрала два хутора! – эмоционально в разговоре с корреспондентом «Высоты 102» заявляет фермер. – Сейчас она уже вышла к пойме реки Дон и начинает сжирать все сенокосные угодья. Если все съедят, то скотину можно смело отправлять под нож.

Фермер винит местную администрацию в бездействии. По словам мужчины, чиновники администрации Иловлинского района все обращения жителей оставляют без внимания. Из-за того, что заблаговременно районе не уничтожают вредителей, теперь и страдают фермерские хозяйства, – заявляет Александр. С каждым днем насекомое сметает всю растительность со своего пути и перемещается на новую территорию.

– Обращался в местную администрацию, меня отправили в управление сельского хозяйства, – рассказывает мужчина. – Там мне дали телефон начальницы, которая на десяток моих звонков так и не взяла трубку. Куда еще можно обратиться, я не знаю.

В администрации Иловлинского района в свою очередь заявляют, что местные жители преувеличивают проблему.

– На территории Иловлинского района нет никакого налета саранчи! Местные фермеры каждый год создают какую-то панику, - ответил в телефонном разговоре с корреспондентом глава района Иван Гель. – Если бы даже была какая-то угроза, то мы готовы в любой момент дать отпор насекомому. У нас имеются все для этого средства, начиная от химикатов, до вертолетов для опыления полей. Те крохи саранчи, которые сейчас есть на территории района, всего лишь корм для птиц и других животных. Надо понимать, что это всего лишь природа.