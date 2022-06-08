На юге Волгограда из-за ремонта сузили улицу Губкина

В Кировском районе Волгограда начали действовать ограничения для транспорта по улице Губкина в границах от улицы Кирова до улицы 64-й Армии. Как сообщает ИА «Высота 102», движение транспорта по дороге временно сузили до одной полосы.

— На улице Губкина началась укладка выравнивающего слоя покрытия, в связи с этим движение транспорта по проезжей части временно сужено до одной полосы. Водителям следует учитывать возможные временные затруднения и при движении в границах квартала выбирать альтернативные пути объезда, — сообщается в телеграм-канале мэрии Волгограда.

Уточняется, что подрядчик обновляет 400-метровой проезд. Объехать ремонтируемый участок советуют по соседним улицам Федорова и Курчатова.

Фото: «Яндекс. Карты»

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