В Волгограде каждый десятый житель в гневе использует мат





В Волгограде 48% горожан одобрили инициативу введения наказания за нецензурную лексику в присутствии детей. При этом, сообщают авторы нового исследования, использовать крепкое словцо в обиходе в Волгоградской области предпочитает каждый десятый житель.

Против наказания за матерщину высказалась четверть респондентов SuperJob – 24 %. При этом, сторонников введения наказания больше среди респондентов старше 45 лет - 55% против 41% молодых.

Волгоградцы признались, что использование брани происходит в ситуациях сильного гнева или раздражения. Тех, кто не используют в своем лексиконе мат, оказалось больше трети – 38%.

Мужчины в регионе бранятся чаще женщин – 72% против 51%. Признаются в использовании брани чаще волгоградцы от 35 до 44 лет (67%). Из респондентов помоложе таких всего 58%.