В Волгограде определились с главой комитета госзакупок

Регполитсовет партии «Единая Россия» сегодня, 3 июня, в Волгограде единогласно поддержал кандидатуру Павла Ярославцева на должность председателя облкомзакупки. Как сообщает ИА «Высота 102», итоговое решение направлено в аппарат губернатора региона.
Согласно данным официального сайта комитета по регулированию контрактной системы в сфере закупок Волгоградской области, Павел Ярославцев временно исполняет полномочия главы председателя. Ранее информагентство сообщало, что прежний руководитель комитета Анна Чупахина ушла из жизни на 49-м году после продолжительной борьбы с болезнью.
Фото: комитет по регулированию контрактной системы в сфере закупок Волгоградской области
Читайте также:
Волгоградский губернатор выразил соболезнования семье Анны Чупахиной