Общество

В Волгограде определились с главой комитета госзакупок

Общество 03.06.2022 12:52
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03.06.2022 12:52


Регполитсовет партии «Единая Россия» сегодня, 3 июня, в Волгограде единогласно поддержал кандидатуру Павла Ярославцева на должность председателя облкомзакупки. Как сообщает ИА «Высота 102», итоговое решение направлено в аппарат губернатора региона. 

Согласно данным официального сайта комитета по регулированию контрактной системы в сфере закупок Волгоградской области, Павел Ярославцев временно исполняет полномочия главы председателя. Ранее информагентство сообщало, что прежний руководитель комитета Анна Чупахина ушла из жизни на 49-м году после продолжительной борьбы с болезнью. 

Фото: комитет по регулированию контрактной системы в сфере закупок Волгоградской области

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