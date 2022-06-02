Волгоградский ЦПКиО выбился в лидеры на всероссийском конкурсе

Волгоградский ЦПКиО со своим эко-проектом «Мой парк» оказался в числе лидеров в голосовании в рамках всероссийского конкурса «Сильные идеи для нового времени – 2022». Как сообщили в пресс-службе облкомприроды, в рамках проекта в парке планируется создание комфортной зоны отдыха для горожан, а также формирование пространства для повышения уровня развития эко-культуры населения.

Чтобы поддержать любимый парк, волгоградцам необходимо перейти на сайт, зарегистрироваться и поставить лайк эко-проекту. Помимо этого, горожане могут оставить свои предложения в комментариях.

Аналогичный конкурс уже проходил в 2020 году. Тогда было зарегистрировано свыше 230 тысяч участников. Россияне предложили к представленным проектам 130 тысяч доработок. 100 лидеров форума «Сильные идеи для нового времени» смогли презентовать свои идеи на Петербургском международном экономическом форуме, 80 идей легли в основу стратегии АСИ на 2022-2024 годы.