Общество

Ушел из жизни экс-защитник волгоградского «Ротора» Александр Беркетов

Общество 01.06.2022 20:24
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01.06.2022 20:24


Трагическая новость пришла из Москвы. Ушел из жизни бывший защитник волгоградского «Ротора» Александр Беркетов. Как стало известно ИА «Высота 102», 46-летний футболист скончался от остановки сердца. 

— Спортивный клуб «Ротор» выражает искренние соболезнования родным и близким Александра Николаевича, — сообщается в официальном телеграм-канале волгоградского клуба. 

Александр Беркетов родился в 1975 году в Волгограде. Выступал за волгоградский клуб с 1993 по 2001 годы. Провел за основную команду и дубль более двухсот игр. В 2013-м вновь вернулся к сине-голубым, но уже в качестве спортивного директора. Также входил в тренерский штаб. 

Волгоградец дважды становился призером чемпионатов России. В июле 2001 года подписал контракт с ЦСКА. Здесь получил золотую медаль за чемпионство в 2003 году, после чего завершил выступление в московском клубе. До 2011 года входил в тренерский штаб ФК «Ростов». Через некоторое время стал наставником «Химок». С июля 2012-го Беркетов пригласили на должность старшего тренера в минское «Динамо». Спустя три года волгоградец снова поменял клуб и перешел на аналогичную должность в команду «Луч-Энергия». В феврале 2016 года вошел в тренерский штаб «Зенита-2». Следующим летом покинул клуб. 

Фото: ФНЛ с Ильевым / t.me

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