Общество

Под Волгоградом построили детский сад с бассейном

Общество 01.06.2022 09:39
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01.06.2022 09:39


1 сентября в поселке Металлург под Волгоградом откроется новый детский сад на 120 мест. Он стал 74-м из числа построенных и реконструированных за последние 8 лет дошкольных учреждений в регионе. Сегодня, 1 июня, в день защит детей губернатор Волгоградской области оценил уже сделанное в этой сфере и поделился планами на будущее. 

Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, детский сад в поселке Металлург возведен по регпроекту «Содействие занятости» нацпроекта «Демография». Новое дошкольное учреждение рассчитано на 6 разновозрастных групп, в том числе ясельные. Здесь оборудованы музыкальный и спортивный залы, медкабинет, пищеблок, а также бассейн, соединенный с основным корпусом крытой галереей. На территории обустроены игровые зоны с беседками, спортгородок, высажены деревья и кустарники. В настоящее время ведётся подготовка к процедуре лицензирования, формируется штат сотрудников, продолжается набор детей — заявки уже оформили 95 семей. 

- Мы завершаем основную программу по созданию на территории Волгоградской области дошкольных учреждений, которые в полном объеме обеспечат потребность в местах. 22 тысячи детей дополнительно получили возможность посещать детские дошкольные учреждения. До конца года будут достроены еще три детсада в Среднеахтубинском и Руднянском районах, - отметил Андрей Бочаров. 
Фото администрации Волгоградской области. 

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