



Любопытные факты из географии можно изучать по учебникам, а можно по итогам развития сети федерального оператора. В 2700 населенных пунктах в разных регионах России технические специалисты билайн работали над качеством связи в прошлом году. Стройка проходила в 11-ти часовых поясах, на территории, равной по протяженности четверти экватора. Представители оператора поделились аналитикой, отражающей уникальность, разнообразие и при этом схожесть географических названий страны.

Начнем с названий, общих для многих городов страны. В прошлом году компания построила базовые станции на нескольких сотнях улиц Ленина, расположенных в 55 регионах России.





В Волгоградской области есть все пять улиц с такими названиями, и на всех билайн улучшил связь.

Новые базовые станции оператора появились и на других улицах региона с необычными названиями - ул. Лазоревая, Волнистая, Библиотечная, Электролесовская, Ясноморская (Волгоград), Оломоуцкая (Волжский), Линейная (Суровикино), Веселая (Краснослободск), Виноградная (Михайловка), Приозерная (Новый Рогачик).

Стройка проходила и в городах-миллионниках, и в деревнях. В 2021 году из общего числа населенных пунктов, где шли работы по строительству и модернизации оборудования, 70% - это областные города и поселки с населением менее 10 тысяч человек. Вот тут и скрывается все многообразие названий. Например, села Колбаса и Старый Карапуз в Новосибирской области. Из любопытных названий населенных пунктов Волгоградской области, в которых были построены базовые станции, можно выделить с.Винновка (Городищенский р-н), п. Светлый Яр, с. Большие Чапурники (Светлоярский р-н). Ну, и конечно, иногородних всегда привлекает название нашего города «Калач-на-Дону».





Для того, чтобы абоненты могли общаться с близкими и пользоваться современными сервисами, билайн строит сеть и в небольших населенных пунктах. Вот примеры самых маленьких сел и деревень, где были построены новые базовые станции:





Самым небольшим населенным пунктом в Волгоградской области, в котором улучшили связь в 2021 году, стал поселок при станции Чилеково Приволжской железной дороги в Котельниковском районе, где живет около 348 человек.

За последние два года билайн инвестировал в инфраструктуру Волгоградской области около 2 млрд рублей. В результате сеть 4G, обеспечивающая скоростной мобильный интернет, увеличилась в 2,5 раза. Скорость мобильного интернета за 2021 год выросла в 2 раза. К началу летнего сезона оператор увеличил покрытие сети на территории 7 дачных массивов и 7 загородных поселков, расположенных недалеко от Волгограда и Волжского (Средняя Ахтуба, Городище, Киляковка, Горьковский, Новый Рогачик, Колхозная Ахтуба, хутор Лебяжья поляна).

В крупных городах компания увеличивала емкость сети в местах, где клиенты чаще всего пользуются услугами связи. Новые базовые станции появились в сотнях жилых комплексов и микрорайонов по всей России, в торговых центрах, ВУЗах, стадионах, спортивных комплексах, санаториях, парках, бизнес-центрах и других социальных объектах.



