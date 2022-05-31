В Волгоградской области в 2022 году 13 человек заболели ботулизмом

Общество 31.05.2022 11:08
0
31.05.2022 11:08
В Волгоградской области в этом году зафиксировано уже 13 случаев заболевания ботулизмом. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении Роспотребнадзора, так, больше половины из заболевших получили проблемы со здоровьем после употребления вяленой рыбы домашнего приготовления. Также фиксируются случаи отравления овощными консервами, сделанными в домашних условиях, пояснили в ведомстве.
В управлении Роспотребнадзора напомнили, что летальность при ботулизме в случае несвоевременного обращения к врачам составляет 70%. Одни из признаков болезни – раздвоение в глазах предметов, головная боль и неровная походка. Санврачи призывают жителей не приобретать вяленую рыбу и домашние консервы на стихийных рынках, а при консервации соблюдать правила заготовки овощей.
Реклама
Дом детства в Волгограде украсят лепниной из «умного» гипса: фото31.05.2022 14:20
Общество 31.05.2022 14:20
В Волгограде уволен главный спасатель региона Илья Будиловский31.05.2022 13:25
Общество 31.05.2022 13:25
Андрей Бочаров дал добро на снос кафе рядом с «Победой»31.05.2022 12:59
Общество 31.05.2022 12:59
Волгоградский противочумный институт закупает тесты для выявления холеры31.05.2022 12:46
Общество 31.05.2022 12:46
Гора Паленая и село Старый Карапуз: занимательная география с помощью билайн31.05.2022 12:45
Общество 31.05.2022 12:45
В Волгоградской области проживают 1 млн 936 тысяч горожан и 565 тысяч сельчан31.05.2022 11:58
Общество 31.05.2022 11:58
«С субботы ждем хоть какую-то воду»: в Волгограде чинят трубопровод на улице 64-й Армии31.05.2022 10:58
Общество 31.05.2022 10:58
«Процесс тревожный»: в тоннеле подземной станции «Площадь Ленина» в Волгограде нашли трещину31.05.2022 09:35
Общество 31.05.2022 09:35
Власти Михайловки открестились от конфликта жильцов с УК31.05.2022 08:54
Общество 31.05.2022 08:54
Роспотребнадзор призвал волгоградцев носить маски31.05.2022 08:25
Общество 31.05.2022 08:25
В Комсомольском саду Волгограда 2 июня покажут кино под звездами31.05.2022 08:05
Общество 31.05.2022 08:05
В пяти районах Волгограда 31 мая отключат свет30.05.2022 21:28
Общество 30.05.2022 21:28
Волгоградских волонтеров собирают в помощь жителям ЛНР И ДНР30.05.2022 21:01
Общество 30.05.2022 21:01
В Волжском стартует купальный сезон 13 июня30.05.2022 19:33
Общество 30.05.2022 19:33
Экс-McDonald's в условиях сверхсекретности готовят к открытию в Волгограде30.05.2022 18:12
Общество 30.05.2022 18:12
Реклама