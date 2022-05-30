В Волгоградской области 18 лет строгача поделят на двоих наркоагрономы

Двое жителей Волгоградской области ближайшие девять лет проведут в колонии строгого режима. Как сообщили ИА "Высота 102" в УФСБ России по региону, сегодня мужчины были осуждены за незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере. На двоих они получили срок больше 18 лет.

По сведениям регионального управления ФСБ России, в прошлом году оперативники при содействии коллег ГУ МВД России по Волгоградской области и Росгвардии обнаружили на одном из приусадебных участков в Иловлинском районе теплицу, где выращивалось запрещенное зелье. 37-летний и 47-летний местные жители собирали здесь богатый урожай марихуаны.

– Жители Волгоградской области построили теплицу, оборудовав ее капельным орошением, вентиляцией, устройством для контроля температуры и влажности, где в промышленных масштабах культивировали коноплю с высоким содержанием психоактивных компонентов. В дальнейшем она использовалась для изготовления наркотических средств, – сообщили в УФСБ России по Волгоградской области.

При осмотре приусадебного участка оперативники нашли 374 связки растений каннабиса общим весом на 170 кг.

– Следственным отделом УФСБ в отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Государственное обвинение по уголовному делу поддерживалось прокуратурой Иловлинского района, – сообщают в управлении ФСБ. – Иловлинский районный суд Волгоградской области признал мужчин виновными в ч.5 ст.228.1 УК России и приговорил 47-летнего местного жителя к наказанию 9 годам колонии строгого режима, а его 37-летнего подельника – к 9 годам и 5 месяцам колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Фото: УФСБ России по Волгоградской области