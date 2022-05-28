В Волгоградской области проведут молебен перед ЕГЭ

Фото страницы храма Святой Троицы VK.
Общество 28.05.2022 20:48
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28.05.2022 20:48
Фото страницы храма Святой Троицы VK.
В Кумылженском районе Волгоградской области священники решили помочь выпускникам хорошо сдать экзамены. Как сообщили ИА «Высота 102» в храме Святой Троицы, расположенной в станице Кумылженская, завтра утром, 29 мая после божественной литургии здесь проведут молебен перед экзаменами. Приглашаются как и выпускники, так и их родители.Напомним, в Волгоградской области началась пора сдачи выпускных экзаменов. 26 мая вчерашние школьники сдали химию, географию и литературу. 30 и 31 мая пройдет самый массовый экзамен по русскому языку.
Фото страницы храма Святой Троицы VK.
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