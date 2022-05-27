Огромная змея забралась в унитаз к жительнице Волгоградской области

Жительница города Новоанниский Волгоградской области Наталья обнаружила у себя дома в туалете пресмыкающуюся. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на телеграм-канал "Новоаннинский сегодня NOVO_TODAY", прямо у себя дома в раковине женщина обнаружила полутораметровую змею.

Напугавшая женщину «рептилия» оказался обыкновенным ужом. Вытащить змею удалось всего за три минуты. Скорее всего он попал в дом к женщине через канализацию. Хоть данный вид является не ядовитым, но все-таки он сумел потрепать нервы хозяйке.

- Вообразите, как поутру вы садитесь на унитаз, и вот такое показывается у вас между ног... Зрелище не для слабонервных... Будьте аккуратны." – рассказывает Наталья.

Фото телеграм-канал "Новоаннинский сегодня NOVO_TODAY"