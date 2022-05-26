Общество

27 мая в 5 районах Волгограда ограничат электроснабжение

Общество 26.05.2022 21:28
0
26.05.2022 21:28


Жителей Краснооктябрьского, Ворошиловского, Советского, Кировского и Красноармейского районов Волгограда завтра, 27 мая, ждет плановое отключение электричества. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на АО «Волгоградские межрайонные электрические сети», ограничения затронут жилые дома и спортшколу № 5. 

Ищите свой адрес в списках на отключение: 

Краснооктябрьский район 

с 09.00 до 16.00

улица Хользунова, 38, 40, 42

улица Еременко, 108, 110, 114, 118, 120, 122

улица Руднева, 50-93, 61а, 63а, 64а, 72а, 77а

улица Аэрофлотская, 69-78

улица Титова, 70, 76, 77, 79, 81

Ворошиловский район 

с 09.00 до 17.00

улица Поворинская, 26-32, 28а

улица Ардатовская, 77

улица Гродненская, 94, 96

улица Саши Филиппова, 75

переулок Василеостровский, 1-11, 5а, 7а, 9а, 9б, 9в  

с 10.00 до 12.00

улица Ким, 16, 18 (общежитие)

улица Козловская, 7

улица Ковровская, 4 (общежитие)

улица Канунникова, 1 (ДЮСШ № 5)

улица Рабоче-Крестьянская, 2, 6

Советский район 

с 09.00 до 17.00 

улица Революционная, 2-31, 8а, 10а

улица Полярная, 1-20, 4а, 7а, 8а, 10а, 12а, 16а

улица Кабардинская, 45-71, 45а, 49а, 53а, 61а

улица Монгольская, 7, 8, 3а, 6а 

улица Новосибирская, 2-17, 16а

с 09.00 до 12.00

улица Палиашвили, 1-165, 1а, 18а, 88а, 88б, 90а, 132а, 133а, 138а, 144а, 167-205, 181б

улица Овсяная, 3

улица Колхозная, 2г

улица Песчаная, 3, 5, 1б, 1г, 7а

улица Школьная, 1-5, 8а

улица Ольховская, 1-11

переулок Ольховский, 2-6

улица ЛЗС, 1-9, 13-24, 2/1

улица Мушкетова, 1-9, 1а, 2, 2а, 4а, 4-8, 10, 12-89, 24а, 47а, 62а, 64а, 64б, 64д, 67а, 69а, 68а

улица Траспортная, 3, 4, 9

улица Фомина, 1-3, 5-15, 7а, 8а

улица Совхозная, 2-10, 2а

улица Абоянская, 1-4 

Кировский район 

с 09.00 до 17.00

улица Кедровая, 3-18

улица Воронкова, 4-42, 48-60

улица Щедрина, 5-31, 48-70

улица Пятигорская, 18-44, 48-60

улица Барбарисовая, 1-52

улица Травяная, 6-16, 75-77

улица Розовая, 2-7, 10а

улица Писемского, 1-25

улица Кирова, 1-5, 3а

улица Тополевая, 5, 15

переулок Тополевый, 2-12

улица Черемшанская, 1-35

улица Кедровая, 19, 21

улица Лиственная, 1-28

улица Хвойная, 1-25

улица Сенная, 4-22

переулок Успенского, 20, 24, 26, 31-51, 53

улица Фиалковая, 1-3

переулок Фиалковый, 1-9

улица II-Проезд, 1-4

переулок Розы Люксембург, 17-97

переулок Тутовый, 1-11

Красноармейский район 

с 12.00 до 16.00

поселок Южный, 1-7 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Банк «Центр-инвест» снизил ставки по кредитам для бизнеса и населения

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Комфорт-класс на Тулака! Квартиры от застройщика ГК Волгострой
Общество
26.05.2022 20:24
Общество 26.05.2022 20:24
Комментарии

0
Далее
Общество
26.05.2022 19:11
Общество 26.05.2022 19:11
Комментарии

0
Далее
Общество
26.05.2022 16:17
Общество 26.05.2022 16:17
Комментарии

0
Далее
Общество
26.05.2022 15:30
Общество 26.05.2022 15:30
Комментарии

0
Далее
Общество
26.05.2022 14:53
Общество 26.05.2022 14:53
Комментарии

0
Далее
Общество
26.05.2022 14:27
Общество 26.05.2022 14:27
Комментарии 0

0
Далее
Общество
26.05.2022 11:49
Общество 26.05.2022 11:49
Комментарии 0

0
Далее
Общество
26.05.2022 11:46
Общество 26.05.2022 11:46
Комментарии

0
Далее
Общество
26.05.2022 11:33
Общество 26.05.2022 11:33
Комментарии

0
Далее
Общество
26.05.2022 10:07
Общество 26.05.2022 10:07
Комментарии

0
Далее
Общество
26.05.2022 10:00
Общество 26.05.2022 10:00
Комментарии

0
Далее
Общество
26.05.2022 08:36
Общество 26.05.2022 08:36
Комментарии 0

0
Далее
Общество
26.05.2022 08:15
Общество 26.05.2022 08:15
Комментарии

0
Далее
Общество
26.05.2022 06:18
Общество 26.05.2022 06:18
Комментарии

0
Далее
Общество
25.05.2022 21:27
Общество 25.05.2022 21:27
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:28
27 мая в 5 районах Волгограда ограничат электроснабжениеСмотреть фотографии
20:24
В Волгограде к путепроводу № 8 пригнали тяжелую техникуСмотреть фотографии
19:11
На западе Волгограда с 27 мая изменят маршруты трамваевСмотреть фотографии
18:51
Замглавы Волгограда по финансам зарабатывала более 8 тысяч в деньСмотреть фотографии
17:52
В Волгограде женщина угодила в больницу после столкновения с самокатчикомСмотреть фотографии
17:12
Количество предпринимателей в Волгоградской области выросло за год на 1,7 тысячиСмотреть фотографии
16:53
МегаФон ускорит интернет для школьников и студентов на время подготовки к экзаменамСмотреть фотографии
16:17
Синоптики предупредили о штормовом ветре и грозах в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:54
В Волгограде госпитализировали грудничка после падения со стулаСмотреть фотографии
15:42
Волгоградца за поджог военкомата заключили под стражу до 15 июляСмотреть фотографииCмотреть видео
15:30
В Волгоградской области изменится график движения пригородных поездов: расписаниеСмотреть фотографии
14:53
В Волгограде пройдет молодежный фестиваль 25 июняСмотреть фотографии
14:27
В ЖК «Бейкер стрит» выдают ключи от новых квартирСмотреть фотографии
14:21
Сладкое лекарство: «Росгосстрах Жизнь» и банк «Открытие» измерили стрессы россиян в шоколадкахСмотреть фотографии
14:20
В Камышине массово эвакуируют школы и детские сады из-за угроз взрываСмотреть фотографии
13:48
Генеральный директор «Росгосстраха» рассказал о работе компании в условиях нестабильности рынкаСмотреть фотографии
13:41
В Волжском четырехлетний мальчик выпал из окнаСмотреть фотографии
13:26
Власти Волжского опровергли сообщение о взрывеСмотреть фотографии
12:15
Под Волгоградом накрыли цех с фальшивой сметаной и масломСмотреть фотографии
12:13
ЕГЭ будут контролировать свыше 131 тысячи видеокамер «Ростелекома»Смотреть фотографии
11:49
РУСАЛ обучит 50 студентов из Гвинеи в российских медицинских ВУЗахСмотреть фотографии
11:46
Полицейские экстренно доставили в Волгоград 9-летнего ребенка с травмой головыСмотреть фотографии
11:40
Ни машины, ни квартиры: глава Волгограда отчитался о доходахСмотреть фотографии
11:33
В Волгоградской области подорожали детские консервы и смесиСмотреть фотографии
10:45
Задержан житель Волгограда, метнувший коктейль Молотова в военкоматСмотреть фотографии
10:42
Певец и официанты: в Волжском трое работников Bed cafe грабили посетителейСмотреть фотографии
10:23
«Умный домофон»: цифровой сервис приходит на защиту имущества волгоградцевСмотреть фотографии
10:07
«Много не надо»: в «Метроэлектротрансе» объяснили причину переплат за проезд в волгоградских троллейбусахСмотреть фотографии
10:00
Чиновники открестились от облицовки памятника тротуарной плиткой под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:25
Углубленная диспансеризация: важно, удобно, бесплатноСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 