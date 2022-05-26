27 мая в 5 районах Волгограда ограничат электроснабжение

Жителей Краснооктябрьского, Ворошиловского, Советского, Кировского и Красноармейского районов Волгограда завтра, 27 мая, ждет плановое отключение электричества. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на АО «Волгоградские межрайонные электрические сети», ограничения затронут жилые дома и спортшколу № 5.
Ищите свой адрес в списках на отключение:
Краснооктябрьский район
с 09.00 до 16.00
улица Хользунова, 38, 40, 42
улица Еременко, 108, 110, 114, 118, 120, 122
улица Руднева, 50-93, 61а, 63а, 64а, 72а, 77а
улица Аэрофлотская, 69-78
улица Титова, 70, 76, 77, 79, 81
Ворошиловский район
с 09.00 до 17.00
улица Поворинская, 26-32, 28а
улица Ардатовская, 77
улица Гродненская, 94, 96
улица Саши Филиппова, 75
переулок Василеостровский, 1-11, 5а, 7а, 9а, 9б, 9в
с 10.00 до 12.00
улица Ким, 16, 18 (общежитие)
улица Козловская, 7
улица Ковровская, 4 (общежитие)
улица Канунникова, 1 (ДЮСШ № 5)
улица Рабоче-Крестьянская, 2, 6
Советский район
с 09.00 до 17.00
улица Революционная, 2-31, 8а, 10а
улица Полярная, 1-20, 4а, 7а, 8а, 10а, 12а, 16а
улица Кабардинская, 45-71, 45а, 49а, 53а, 61а
улица Монгольская, 7, 8, 3а, 6а
улица Новосибирская, 2-17, 16а
с 09.00 до 12.00
улица Палиашвили, 1-165, 1а, 18а, 88а, 88б, 90а, 132а, 133а, 138а, 144а, 167-205, 181б
улица Овсяная, 3
улица Колхозная, 2г
улица Песчаная, 3, 5, 1б, 1г, 7а
улица Школьная, 1-5, 8а
улица Ольховская, 1-11
переулок Ольховский, 2-6
улица ЛЗС, 1-9, 13-24, 2/1
улица Мушкетова, 1-9, 1а, 2, 2а, 4а, 4-8, 10, 12-89, 24а, 47а, 62а, 64а, 64б, 64д, 67а, 69а, 68а
улица Траспортная, 3, 4, 9
улица Фомина, 1-3, 5-15, 7а, 8а
улица Совхозная, 2-10, 2а
улица Абоянская, 1-4
Кировский район
с 09.00 до 17.00
улица Кедровая, 3-18
улица Воронкова, 4-42, 48-60
улица Щедрина, 5-31, 48-70
улица Пятигорская, 18-44, 48-60
улица Барбарисовая, 1-52
улица Травяная, 6-16, 75-77
улица Розовая, 2-7, 10а
улица Писемского, 1-25
улица Кирова, 1-5, 3а
улица Тополевая, 5, 15
переулок Тополевый, 2-12
улица Черемшанская, 1-35
улица Кедровая, 19, 21
улица Лиственная, 1-28
улица Хвойная, 1-25
улица Сенная, 4-22
переулок Успенского, 20, 24, 26, 31-51, 53
улица Фиалковая, 1-3
переулок Фиалковый, 1-9
улица II-Проезд, 1-4
переулок Розы Люксембург, 17-97
переулок Тутовый, 1-11
Красноармейский район
с 12.00 до 16.00
поселок Южный, 1-7