Общество

«Много не надо»: в «Метроэлектротрансе» объяснили причину переплат за проезд в волгоградских троллейбусах

Общество 26.05.2022 10:07
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26.05.2022 10:07



В МУП «Метроэлектротранс» прокомментировали ситуацию с оплатой проезда в новых волгоградских троллейбусах, на которую пожаловалась волгоградка, с чьей карты списали двойную сумму за одну поездку. Как сообщили ИА «Высота 102» в муниципальном предприятии, за время работы новых устройств бесконтактной оплаты проезда было всего несколько обращений пассажиров по вопросу их некорректной работы. 

- В ряде случаев информация о двойном списании средств за одну поездку не подтвердились. В случаях, когда такие факты подтверждались, пассажирам были возвращены денежные средства, некорректно списанные с карт, - утверждают в организации.

Здесь заверили, что система бескондукторной оплаты проезда с применением устройств, установленных в салонах троллейбусов, в настоящее время настроена и работает в штатном режиме.  

- Случаи некорректного списания происходят из-за многократного прикладывания карт оплаты к устройству. Также информируем, что программное обеспечение настроено таким образом, что при однократном прикладывании карты исключается возможность списания суммы, превышающей стоимость одного билета, - пояснили в «Метроэлектротрансе». 

Проверить правильность списания денежных средств с карты «Волна» или банковской карты за совершенные поездки волгоградцы могут самостоятельно на сайте vlg-tk.ru, советуют в МУП. Вопросы использования транспортной карты, по тарифным транспортным планам и оплате проезда также можно адресовать в МКУ «Городской центр управления пассажирскими перевозками» или по тел. горячей линии 23-31-60.

Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о том, что с карты волгоградки списали двойную сумму за одну поездку в троллейбусе на автономном ходу. С трудностями сталкивались ранее и другие пассажиры. 
Так, читатели информагентства сообщали, что в салонах работают не все аппараты. Особенно это некомфортно в час пик, когда для оплаты проезда необходимо протискиваться с одного конца салона в другой к работающему валидатору или к водителю. 

Первые троллейбусы, оборудованные валидаторами для самостоятельной бесконтактной оплаты проезда, начали работать в Волгограде в тестовом режиме в конце апреля текущего года. Ранее МУП «Метроэлектротранс» заключило госконтракт на 10 млн рублей с АО «Пи Джи групп» на поставку и установку более 200 терминалов для бескондукторной оплаты проезда. 

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