«Много не надо»: в «Метроэлектротрансе» объяснили причину переплат за проезд в волгоградских троллейбусах









В МУП «Метроэлектротранс» прокомментировали ситуацию с оплатой проезда в новых волгоградских троллейбусах, на которую пожаловалась волгоградка, с чьей карты списали двойную сумму за одну поездку. Как сообщили ИА «Высота 102» в муниципальном предприятии, за время работы новых устройств бесконтактной оплаты проезда было всего несколько обращений пассажиров по вопросу их некорректной работы.





- В ряде случаев информация о двойном списании средств за одну поездку не подтвердились. В случаях, когда такие факты подтверждались, пассажирам были возвращены денежные средства, некорректно списанные с карт, - утверждают в организации.





Здесь заверили, что система бескондукторной оплаты проезда с применением устройств, установленных в салонах троллейбусов, в настоящее время настроена и работает в штатном режиме.





- Случаи некорректного списания происходят из-за многократного прикладывания карт оплаты к устройству. Также информируем, что программное обеспечение настроено таким образом, что при однократном прикладывании карты исключается возможность списания суммы, превышающей стоимость одного билета, - пояснили в «Метроэлектротрансе».





Проверить правильность списания денежных средств с карты «Волна» или банковской карты за совершенные поездки волгоградцы могут самостоятельно на сайте vlg-tk.ru, советуют в МУП. Вопросы использования транспортной карты, по тарифным транспортным планам и оплате проезда также можно адресовать в МКУ «Городской центр управления пассажирскими перевозками» или по тел. горячей линии 23-31-60.





Так, читатели информагентства сообщали, что в салонах работают не все аппараты. Особенно это некомфортно в час пик, когда для оплаты проезда необходимо протискиваться с одного конца салона в другой к работающему валидатору или к водителю.





Первые троллейбусы, оборудованные валидаторами для самостоятельной бесконтактной оплаты проезда, начали работать в Волгограде в тестовом режиме в конце апреля текущего года. Ранее МУП «Метроэлектротранс» заключило госконтракт на 10 млн рублей с АО «Пи Джи групп» на поставку и установку более 200 терминалов для бескондукторной оплаты проезда.



