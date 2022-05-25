

В Волгоградской области крупные ритейлеры бытовой техники и электротехники продолжают снижать цены на отпускаемые товары. Если несколько месяцев назад волгоградцы судорожно скупали телевизоры, холодильники и другую крупную бытовую технику, опасаясь их дальнейшего подорожания, то сейчас с ажиотажем упали и ценники. Сегодня корреспонденты ИА «Высота 102» вместе с чиновниками и представителями надзорных органов проинспектировали цены на бытовую технику в магазинах «DNS» и «Эльдорадо». С порога сотрудники магазина «DNS» заявили чиновникам и журналистам, что после падения курса иностранных валют в магазинах продолжают снижаться цены. Чтобы подогреть интерес покупателей, сетевики массово объявляют акции.



На сегодня холодильник российского производства INDESIT в Волгограде можно смело взять всего за 29 тысяч рублей. И это при том, что всего неделю назад за него просили в магазинах не меньше 35 тысяч. Стоимость холодильника Samsung, произведенного в Узбекистане, осталась на том же уровне, что и неделей ранее – 60 тысяч рублей. Холодильник бренда Bosch, собранного в Германии, напротив, подорожал на 2 тысячи рублей – до 56 тысяч. По словам представителя «DNS», что повышение связано с проблемами поставки товаров из Европы.

В магазине «Эльдорадо» представители надзорных органов зафиксировали как повышение, так и снижение цен на определенные категории товаров. Привлекают покупателей своей ценой подешевевшие фены и чайники. Бюджетный фен китайского бренда HI можно приобрести всего за 799 рублей, за неделю он подешевел на две сотни. Фен класса премиум от голландского производителя PHILIPS сейчас также можно купить по сниженной цене – за 1600 рублей. Неделю назад товар стоил на 1300 рублей больше. Стоимость электрочайников колеблется от 800 до 6000 рублей.



Небольшое изменение цены зафиксировано на телевизоры. В среднем товары подешевели на 1000 рублей. А вот товары французского бренда Tefal продолжают дорожать, сообщают консультанты. Причина опять же – проблемы с логистикой. Стиральные машины, кухонные плиты и микроволновые печи не изменились в цене за неделю в цене ни в одном, ни в другом магазинах.