Общество

В Волгограде дешевеет бытовая техника: рассказываем, какие товары продают со скидками

Общество 25.05.2022 17:32
0
25.05.2022 17:32


В Волгоградской области крупные ритейлеры бытовой техники и электротехники продолжают снижать цены на отпускаемые товары. Если несколько месяцев назад волгоградцы судорожно скупали телевизоры, холодильники и другую крупную бытовую технику, опасаясь их дальнейшего подорожания, то сейчас с ажиотажем упали и ценники. 

Сегодня корреспонденты ИА «Высота 102» вместе с чиновниками и представителями надзорных органов проинспектировали цены на бытовую технику в магазинах «DNS» и «Эльдорадо».

С порога сотрудники магазина «DNS» заявили чиновникам и журналистам, что после падения курса иностранных валют в магазинах продолжают снижаться цены. Чтобы подогреть интерес покупателей, сетевики массово объявляют акции.


На сегодня  холодильник российского производства INDESIT в Волгограде можно смело взять всего за 29 тысяч рублей. И  это при том, что всего неделю назад за него просили в магазинах не меньше 35 тысяч. Стоимость холодильника Samsung, произведенного в Узбекистане, осталась на том же уровне, что и неделей ранее – 60 тысяч рублей. Холодильник бренда Bosch, собранного в Германии, напротив, подорожал на 2 тысячи рублей – до 56 тысяч. По словам представителя «DNS», что повышение связано с проблемами поставки товаров из Европы.

В магазине «Эльдорадо» представители надзорных органов зафиксировали как повышение, так и снижение цен на определенные категории товаров. Привлекают покупателей своей ценой подешевевшие фены и чайники. 

Бюджетный фен китайского бренда HI можно приобрести всего за 799 рублей, за неделю он подешевел на две сотни. Фен класса премиум от голландского производителя PHILIPS сейчас также можно купить по сниженной цене – за 1600 рублей. Неделю назад товар стоил на 1300 рублей больше. Стоимость электрочайников колеблется от 800 до 6000 рублей. 


Небольшое изменение цены зафиксировано на телевизоры. В среднем товары подешевели на 1000 рублей. А вот товары французского бренда Tefal продолжают дорожать, сообщают консультанты. Причина опять же – проблемы с логистикой. 

Стиральные машины, кухонные плиты и микроволновые печи не изменились в цене за неделю в цене ни в одном, ни в другом магазинах. 

 

– Мы наблюдаем достаточность товарного ассортимента как премиум, так и бюджетного класса, – заявил по итогам рейда начальник отдела инспектирования контрольного управления аппарата губернатора Волгоградской области Михаил Ситников. – Цены стабилизировались, ажиотажа нет. Зафиксированы колебания цены, связанные с зарубежным производством отдельных позиций. Информация по итогам рейда будет направлена в штаб оперативного мониторинга за ценами для уточнения возрастания цены на определенные категории товаров. 

Напомним, месяц назад в магазинах можно было наблюдать стремительный обвал цен на большую категорию товаров после продолжительного роста стоимости бытовой техники. Особенно заметно снизились цены на телевизоры, товары красоты для женщин, холодильники и электрочайники.  

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Банк «Центр-инвест» снизил ставки по кредитам для бизнеса и населения

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Комфорт-класс на Тулака! Квартиры от застройщика ГК Волгострой
Общество
25.05.2022 21:27
Общество 25.05.2022 21:27
Комментарии

0
Далее
Общество
25.05.2022 20:38
Общество 25.05.2022 20:38
Комментарии

0
Далее
Общество
25.05.2022 18:42
Общество 25.05.2022 18:42
Комментарии 0

0
Далее
Общество
25.05.2022 17:18
Общество 25.05.2022 17:18
Комментарии

0
Далее
Общество
25.05.2022 15:01
Общество 25.05.2022 15:01
Комментарии

0
Далее
Общество
25.05.2022 13:22
Общество 25.05.2022 13:22
Комментарии

0
Далее
Общество
25.05.2022 13:02
Общество 25.05.2022 13:02
Комментарии

0
Далее
Общество
25.05.2022 12:24
Общество 25.05.2022 12:24
Комментарии

0
Далее
Общество
25.05.2022 12:22
Общество 25.05.2022 12:22
Комментарии

0
Далее
Общество
25.05.2022 12:19
Общество 25.05.2022 12:19
Комментарии

0
Далее
Общество
25.05.2022 11:18
Общество 25.05.2022 11:18
Комментарии

0
Далее
Общество
25.05.2022 10:40
Общество 25.05.2022 10:40
Комментарии

0
Далее
Общество
24.05.2022 21:18
Общество 24.05.2022 21:18
Комментарии

0
Далее
Общество
24.05.2022 20:37
Общество 24.05.2022 20:37
Комментарии

0
Далее
Общество
24.05.2022 20:08
Общество 24.05.2022 20:08
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:27
Волгоградского выпускника на последнем звонке наградили за спасение пенсионеркиСмотреть фотографии
20:38
«Жизнь разделилась на до и после»: срочно требуется кровь для многодетной матери в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:14
В Волгоградской области долги по зарплате превышают 33 миллиона рублейСмотреть фотографии
19:55
Родившей двойню волгоградке удалили зоб весом в 1,5 кгСмотреть фотографии
19:04
Устроивших бойню в кафе под Волгоградом отправили в СИЗОСмотреть фотографии
18:42
Более 500 волгоградцев смогли увидеть и попробовать, чем кормят их детей в школах и детсадахСмотреть фотографии
18:34
В Волжском заработал паром через АхтубуСмотреть фотографии
18:00
Избиения, голод и уроки украинского: волгоградский контрактник провел месяц в пыточных СБУСмотреть фотографииCмотреть видео
17:32
В Волгограде дешевеет бытовая техника: рассказываем, какие товары продают со скидкамиСмотреть фотографии
17:18
Волгоградка добилась перерасчета пенсии после двух лет судебных тяжбСмотреть фотографии
17:14
Застройщики и банкиры обсудили в Волгограде настоящее и будущее ипотекиСмотреть фотографии
16:02
«Мы не согласны»: старый дендропарк в Волгограде могут добить застройкойСмотреть фотографииCмотреть видео
16:00
Гостеприимное облако: «Ростелеком» открывает виртуальную АТС для перехода с сохранением номераСмотреть фотографии
15:01
Владелец кафе, раненный во время конфликта под Волгоградом, остается в реанимацииСмотреть фотографии
14:38
«Это не бермудский треугольник»: на острове Сарпинский в Волгограде бесследно пропадают старикиСмотреть фотографии
14:33
В Волгограде и Волжском установили новые фотоловушки: адресаСмотреть фотографии
13:58
В России отменили верхний возрастной предел для контрактниковСмотреть фотографии
13:22
В аэропорту Волгограда ищут подозрительных пассажировСмотреть фотографии
13:02
В Кировском районе Волгограда чинят трубопровод после гидроиспытанийСмотреть фотографии
12:40
Цифровой комфорт: более полутора тысяч волгоградцев выбрали умные домофоны от «Ростелекома»Смотреть фотографии
12:28
По делу Музраева выступит волгоградский вице-губернатор Анна ПисемскаяСмотреть фотографии
12:24
Дорогие развалины кинотеатра на юге Волгограда остались в госсобственностиСмотреть фотографии
12:22
В Волгоградской области 32 тысячи выпускников простились со школойСмотреть фотографии
12:19
«Хозяин лечил питомца сам»: в Волгоградской области введен карантин из-за бешеной собакиСмотреть фотографии
11:39
ВТЗ участвует в федеральной программе «Профессионалитет»Смотреть фотографии
11:18
На юге Волгограда дети 1 сентября отправятся в новую школуСмотреть фотографии
10:40
В Волгограде бывший vip-парк «Малая Франция» спасают от упадкаСмотреть фотографии
10:06
В центре Волгограда в салоне автомобиля найден мертвым таксистСмотреть фотографии
09:04
Под Волгоградом утром 25 мая пассажирский поезд снес легковой автомобильСмотреть фотографии
08:30
Стала известна причина отставки председателя Урюпинской гордумыСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 