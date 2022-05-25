Общество 25.05.2022 12:19
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25.05.2022 12:19
Карантин введен в рабочем поселка Елань из-за бешеной собаки. Об этом ИА «Высота 102» сообщили сегодня в комитете ветеринарии Волгоградской области.
Установлено, что с сообщением о гибели домашнего питомца в ветслужбу обратился местный житель. Мужчина пояснил, что его собака болела, но он не обращался к ветеринарам и лечил ее самостоятельно. Когда животное пало, то он сообщил об этом специалистам. Исследование показало, что собака была заражена бешенством.
- Ветслужбой оперативно приняты все необходимые меры для локализации очага заболевания, объявлен карантин, - пояснили в профильном комитете.
Напомним, ранее в Волгоградской области было зафиксировано три очага бешенства из-за больных кошек в Городищенском, Николаевском и Нехаевском районах. В этих случаях питомцы успели поранить своих хозяев, им оказывается помощь.
Стоит напомнить, что основным средством профилактики бешенства у животных является вакцинация. Важно не допускать контактов питомцев с невакцинированными животными, своевременно заботиться о них. Кроме того, необходимо оперативно информировать о фактах укусов, неадекватного поведения и гибели животных для своевременного принятия мер, чтобы не допустить распространения бешенства.
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