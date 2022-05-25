Общество

В Волгограде бывший vip-парк «Малая Франция» спасают от упадка

Общество 25.05.2022 10:40
0
25.05.2022 10:40



Открытый аукцион по отбору подрядной организации для реконструкции парковой зоны, известной под названием «Малая Франция», объявлен в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, начальная стоимость контракта 39,8 миллиона рублей. 
В мэрии Волгограда пояснили, что проект обновления парка в поселке Металлургов предусматривает обустройство нового тротуарного и асфальтового покрытий общей площадью порядка 4 тысяч квадратных метров, монтаж поливочного водопровода и линии наружного освещения.
Также по запросам местных жителей на благоустраиваемом участке установят песочный дворик «Золотая рыбка», два детских игровых комплекса с горками и различные качели, турникеты, шведские стенки и скамью для пресса. Согласно проектно-сметной документации, для спортивной площадки оборудуют резиновое покрытие на площади свыше 900 квадратных метров.
Особое внимание специалисты уделят озеленению парковой зоны. Так, в ходе реконструкции на объекте высадят 350 деревьев и кустарников. Среди них: клен, рябина, девичий виноград, катальпа, айлант и бирючина. По завершении работ вдоль пешеходных зон расставят 26 скамеек и урн.
Парковая зона, которую хотят благоустроить, занимает центральную часть поселка Металлургов. За свою почти полувековую историю эта территория никогда не реконструировалась и пришла в упадок. Это место известно под названием «Малая Франция». До революции этот парк был одним из лучших в Царицыне (историческое название Волгограда) и пускали в него только избранную публику. На территории парка был теннисный корт, конюшни для племенных лошадей, а зимой заливали каток. В поселке Металлург жили в основном высокооплачиваемые специалисты, которые работали на металлургическом заводе, основанном французским акционерным Уральско-Волжским обществом в 1897 году. Поселок, который возник рядом с предприятием, получил название «Малой Франции».
Фото проекта парка: администрация Волгограда

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Банк «Центр-инвест» снизил ставки по кредитам для бизнеса и населения

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Комфорт-класс на Тулака! Квартиры от застройщика ГК Волгострой
Общество
24.05.2022 21:18
Общество 24.05.2022 21:18
Комментарии

0
Далее
Общество
24.05.2022 20:37
Общество 24.05.2022 20:37
Комментарии

0
Далее
Общество
24.05.2022 20:08
Общество 24.05.2022 20:08
Комментарии

0
Далее
Общество
24.05.2022 19:58
Общество 24.05.2022 19:58
Комментарии

0
Далее
Общество
24.05.2022 19:45
Общество 24.05.2022 19:45
Комментарии

0
Далее
Общество
24.05.2022 18:23
Общество 24.05.2022 18:23
Комментарии

0
Далее
Общество
24.05.2022 15:28
Общество 24.05.2022 15:28
Комментарии

0
Далее
Общество
24.05.2022 15:17
Общество 24.05.2022 15:17
Комментарии

0
Далее
Общество
24.05.2022 14:57
Общество 24.05.2022 14:57
Комментарии

0
Далее
Общество
24.05.2022 12:59
Общество 24.05.2022 12:59
Комментарии

0
Далее
Общество
24.05.2022 12:37
Общество 24.05.2022 12:37
Комментарии

0
Далее
Общество
24.05.2022 12:35
Общество 24.05.2022 12:35
Комментарии

0
Далее
Общество
24.05.2022 12:01
Общество 24.05.2022 12:01
Комментарии

0
Далее
Общество
24.05.2022 10:39
Общество 24.05.2022 10:39
Комментарии

0
Далее
Общество
24.05.2022 07:33
Общество 24.05.2022 07:33
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:40
В Волгограде бывший vip-парк «Малая Франция» спасают от упадкаСмотреть фотографии
10:06
В центре Волгограда в салоне автомобиля найден мертвым таксистСмотреть фотографии
09:04
Под Волгоградом утром 25 мая пассажирский поезд снес легковой автомобильСмотреть фотографии
08:30
Стала известна причина отставки председателя Урюпинской гордумыСмотреть фотографии
08:04
В двух районах Волгограда отключили горячую водуСмотреть фотографии
21:18
В построенном по нацпроекту парке под Волгоградом снова устраняют дефектыСмотреть фотографии
20:37
Орудия труда периода неолита нашли на стоянке древнего человека под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:08
Прокуратура отмечает выставкой в Волгограде три красивых юбилеяСмотреть фотографии
19:58
В Волжском неделю разыскивают 16-летнюю школьницуСмотреть фотографии
19:45
«На такси дешевле»: жителей Волгограда шокировали суммы за проезд в новых троллейбусахСмотреть фотографии
19:41
Депутатские династии в Волжской гордуме обнародовали свои доходыСмотреть фотографии
19:18
Рыбаку грозит тюрьма за пойманные электроудочкой под Волгоградом 20 рыбинСмотреть фотографии
18:28
Билайн запустил новую игру «Карта сокровищ»Смотреть фотографии
18:23
Волгоградкам запретят оказывать помощь иностранцам в размноженииСмотреть фотографии
17:15
Волгоградский «Ротор» покинул ФНЛ по решению РФССмотреть фотографии
17:10
Роспотребнадзор убрал COVID из сводок о гуляющих по Волгограду вирусахСмотреть фотографии
16:56
Киквидзенский район хотят стереть с карты Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:45
Убийцам, похитителям и насильникам запретят работать в таксиСмотреть фотографии
16:02
Двое из четырех жертв резни в кафе под Волгоградом находятся в реанимацииСмотреть фотографии
15:28
Прокуратура присоединилась к проверке гибели школьника в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:17
Орден Мужества вручили семье погибшего на Украине сержанта ГроноваСмотреть фотографии
15:16
COM.E ON Forum 2022: форум Ozon поможет бизнесу определиться с развитием в новых условияхСмотреть фотографии
15:05
В Волгоградской области в третий раз началось обучение в «Школе фермера»Смотреть фотографии
15:02
Жителя Волгоградской области оштрафовали за дискредитацию военных на сельском сходеСмотреть фотографии
14:57
В Волгограде компенсацию за погребение увеличили на 539 рублей и 70 копеекСмотреть фотографии
13:39
Угонщик на Mercedes протаранил несколько машин в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:59
Бочаров предложил превратить берег Волги в галерею под открытым небомСмотреть фотографии
12:37
В Волгограде новая лестница свяжет сквер с трамвайной линиейСмотреть фотографии
12:35
МЧС назвало нормальным отжиг мусора рядом с домами жителей ГородищаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:12
Волгоградские депутаты дали добро на снос Тракторного рынкаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 