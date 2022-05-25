В Волгограде бывший vip-парк «Малая Франция» спасают от упадка

Общество 25.05.2022 10:40
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25.05.2022 10:40
Открытый аукцион по отбору подрядной организации для реконструкции парковой зоны, известной под названием «Малая Франция», объявлен в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, начальная стоимость контракта 39,8 миллиона рублей.
В мэрии Волгограда пояснили, что проект обновления парка в поселке Металлургов предусматривает обустройство нового тротуарного и асфальтового покрытий общей площадью порядка 4 тысяч квадратных метров, монтаж поливочного водопровода и линии наружного освещения.
Также по запросам местных жителей на благоустраиваемом участке установят песочный дворик «Золотая рыбка», два детских игровых комплекса с горками и различные качели, турникеты, шведские стенки и скамью для пресса. Согласно проектно-сметной документации, для спортивной площадки оборудуют резиновое покрытие на площади свыше 900 квадратных метров.
Особое внимание специалисты уделят озеленению парковой зоны. Так, в ходе реконструкции на объекте высадят 350 деревьев и кустарников. Среди них: клен, рябина, девичий виноград, катальпа, айлант и бирючина. По завершении работ вдоль пешеходных зон расставят 26 скамеек и урн.
Парковая зона, которую хотят благоустроить, занимает центральную часть поселка Металлургов. За свою почти полувековую историю эта территория никогда не реконструировалась и пришла в упадок. Это место известно под названием «Малая Франция». До революции этот парк был одним из лучших в Царицыне (историческое название Волгограда) и пускали в него только избранную публику. На территории парка был теннисный корт, конюшни для племенных лошадей, а зимой заливали каток. В поселке Металлург жили в основном высокооплачиваемые специалисты, которые работали на металлургическом заводе, основанном французским акционерным Уральско-Волжским обществом в 1897 году. Поселок, который возник рядом с предприятием, получил название «Малой Франции».
Фото проекта парка: администрация Волгограда
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