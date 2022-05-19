Общество 19.05.2022 21:24
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19.05.2022 21:24
Ограничительные мероприятия по бруцеллезу планируется ввести завтра, 20 мая в Еланском районе Волгоградской области. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на приказ комитета ветеринарии.
Инфекцию обнаружили у крупного рогатого скота в нескольких хозяйствах на территории Еланского городского поселения. На время действия ограничительных мероприятий будет запрещен вывоз молока, других продуктов животноводства до убоя последнего больного животного.
Напомним, в этом году бруцеллез был выявлен в животноводческих хозяйствах Николаевского, Руднянского и Палласовского районов.
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