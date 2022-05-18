Общество

Открытие Авто: самым безопасным, удобным и выгодным транспортом волгоградские водители считают личный автомобиль

Общество 18.05.2022 10:43
18.05.2022 10:43


Эксперты «Открытие Авто» выяснили, какие виды транспорта выбирают водители в Волгограде и какие считают наиболее надежными, безопасными и удобными.

Согласно опросу, при наличии выбора волгоградские водители, конечно, используют личный автомобиль (99%). Однако в зависимости от обстоятельств автовладельцы достаточно часто ездят на такси (71%) и общественном транспорте (64%). Каршеринговые автомобили в свою очередь выбирают лишь 7% респондентов.

Женщины чаще мужчин пользуются такси (77% против 72% соответственно) и общественным транспортом (68% против 63%), а мужчины – личным автомобилем (97% против 95%) и каршерингом (14% против 11%). Каршеринг более востребован среди молодежи (18-30), а личный автомобиль и общественный транспорт – среди старшей аудитории (>55 лет).

Сравнивая поездки на различных видах транспорта, респонденты в Волгограде пришли к выводу, что поездки на личном автомобиле выигрывают по всем параметрам, поставив их на первое место по таким характеристикам, как удобство, безопасность и выгода.  

89% опрошенных ответили, что личный транспорт гораздо удобнее всех прочих способов передвижения. На втором месте по удобству с большим отставанием следует такси (9%), комфорт общественного транспорта и каршеринга отметили по 1% волгоградцев.

Самым безопасным видом транспорта посчитали личный автомобиль 72% волгоградцев. На втором месте по безопасности – общественный транспорт (25%), на третьем – такси (3%), а вот безопасность каршеринга не отметил ни один из респондентов.

И наконец, выгоднее всего, по мнению опрошенных в Волгограде, также ездить на своей машине: такой ответ дала практически половина опрошенных (49%). Еще 42% волгоградских водителей отметили выгоду поездок на общественном транспорте, 8% – на такси и 1% – на каршеринге. Интересно, что опрошенные в Волгограде наравне с Екатеринбургом (49%) и Омском (46%) ставили личный транспорт на первое место по выгоде использования в разрез с общероссийскими тенденциями: большинство опрошенных российских водителей (57%) все-таки считает самым выгодным способом передвижения общественной транспорт.

Наиболее удобным и безопасным личный автомобиль считают чаще женщины, чем мужчины. При этом чем моложе респонденты, тем менее привлекателен для них общественный транспорт.

Владение автомобилем не исключает использование и других видов транспорта, а рост цен на авто и запчасти заставляет в текущих реалиях пересмотреть выгоду поездок исключительно на собственной машине. При этом с развитием инфраструктуры не исключено, что такси, каршеринг или общественный транспорт могут оказаться удобнее и выгоднее, например, для поездок на короткие дистанции, а личный автомобиль - для поездок на дальние расстояния и для семейного пользования, – отмечают эксперты «Открытие Авто».

* В исследовании приняли участие 1500 респондентов в возрасте 18+, география исследования – города России с населением 500 тыс +, метод сбора данных – анкеты на самозаполнение, онлайн-опрос, данные – апрель 2022 года.

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