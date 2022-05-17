УК оштрафовали за разрушающиеся балконы на Аллее героев в Волгограде

Общество 17.05.2022 08:26
17.05.2022 08:26
Двенадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе штраф, назначенный ООО "Управляющая организация Волгограда". Как сообщили ИА «Высота 102» в госжилнадзоре, УК заплатит 125 тысячи рублей за опасные балконы. Так, в ходе проведения внеплановой выездной поверки в июне-июле 2021 года было установлено выкрашивание бетона, наличие участков оголения и коррозирования балконных плит в границах подъезда №5 многоквартирного дома №4 по ул. Аллея Героев Волгограда.
Наказанная штрафом управляющая компания оспорила решение государственного органа, однако арбитражный суд Волгоградской области и вышестоящая инстанция признали его законным.
Фото из архива ИА "Высота 102"
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