В Волгограде состоялся обмен капсулами со священной землей городов-героев

В Волгограде сегодня, 13 мая, в торжественной обстановке состоялась церемония обмена капсул с землей с Пискаревского мемориального кладбища и с Мамаева кургана. Как сообщает ИА «Высота 102», мероприятие прошло в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва».

В символической акции приняли участие делегаты от заксобрания Петербурга — участники автопробега «Дорогами победы», депутаты Волгоградской облдумы, представители ветеранских организаций и молодежных объединений, а также участник Великой Отечественной войны Виктор Шестель.





Спикер облдумы Александр Блошкин выразил благодарность гостям из Северной столицы за организованную патриотическую акцию. По словам политика, в будущем автопробег станет доброй традицией.

— Традицией, служащей сохранению исторической памяти о несломленном Ленинграде и героическом Сталинграде, о подвиге нашего народа, одержавшего Великую Победу в войне с коричневой чумой. Нужно, чтобы молодое поколение знало и помнило свою историю. Особенно это важно сейчас, когда фашизм вновь пускает свои корни, — отметил председатель волгоградского парламента.





Спикер заксобрания Санкт-Петербурга Александр Бельский в ответном слове поблагодарил главу региона Андрея Бочарова и спикера облдумы Александра Блошкина за слова поддержки:

— Многое соединяет наши два великих города. Сталинград — город, который не удалось победить, где был сломан хребет фашизму во имя мира на всей земле. Если говорить о Ленинграде, — это великая сила духа, стойкость, которые проявили жители блокадного города. Два города, на которые смотрела вся страна… Для нас очень важно сохранить эту память — память славного народа победителя, — подчеркнул Бельский.





По его словам, в ходе сегодняшней рабочей встречи с губернатором Волгоградского региона обсуждалось возрождение связей и традиций, которые ранее были утрачены.

Фронтовик Виктор Шестель отметил, что Сталинград и Ленинград сыграли важнейшую роль в победе над фашизмом, навечно став символами мужества и стойкости.

Фото: Волгоградская областная Дума

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