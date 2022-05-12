Общество

В Волгограде депутаты заберут капсулу с землей Мамаева кургана

Общество 12.05.2022 20:28
12.05.2022 20:28


В Волгоградской области встретили участников автопробега «Дорогами победы». Как стало известно ИА «Высота 102», патриотическая акция посвящена 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 80-летию Сталинградской битвы и поддержке специальной военной операции на Украине. 

— Более 20 представителей заксобрания Санкт-Петербурга на восьми машинах проехали 3000 километров и пересекли 12 регионов РФ. У памятного знака «Царицынская сторожевая линия» в Иловлинском районе делегацию встретили первый вице-спикер Волгоградской облдумы Сергей Булгаков и глава комитета по госстроительству, местному самоуправлению и развитию территорий Михаил Струк, — сообщает информагентство со ссылкой на пресс-службу облдумы.  

Автопробег «Дорогами победы» стартовал 10 мая от Монумента героическим защитникам Ленинграда на Московском проспекте. Участники уже посетили Тулу, Ржев, Юхнов и Воронеж. Возглавил делегацию председатель заксобрания Петербурга Александр Бельский. 


— В планах у делегатов посетить музей-панораму, историко-мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы», а также возложить венок и цветы к тумбе города-героя Ленинграда у подножия главной высоты России, — добавили в Волгоградской облдуме. 

В город-герой из петербурга привезли капсулу с землей Пискаревского мемориального кладбища. Завтра, 13 мая, в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» в торжественной обстановке будет произведен обмен капсулами с ленинградской землей и землей с Мамаева кургана.

По словам руководителя автопробега Константина Чебыкина, подобная акция проводится впервые. Главная цель — подчеркнуть объединяющее значение Великой Победы и символическую связь между городами-героями.

— Этой акцией представители городов-героев и других регионов России заявляют о недопустимости возрождения нацизма и фашизма, а также о сохранении исторической правды, — отметил Сергей Булгаков. 

Из города на Волге участники автопробега направятся в Липецк. Акцию планируют завершить в понедельник, 16 мая. Организаторы выражают надежду, что автопробег станет ежегодным и уже в 2023 году его проведут по маршруту от Санкт-Петербурга до Севастополя. 

Фото: Волгоградская областная дума

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