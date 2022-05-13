Общество

Волгоград и Санкт-Петербург возрождают тесные связи между городами-героями

Общество 13.05.2022 12:08
13.05.2022 12:08


Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сегодня, 13 мая, встретился с депутатами заксобрания Санкт-Петербурга — участниками автопробега в память погибших в Великую Отечественную войну, к 80-летию Сталинградской битвы и в поддержку специальной военной операции на Украине. 

— В мероприятии приняли участие руководители парламентов — Александр Блошкин и Александр Бельский. Принято решение о возрождении в широком формате сотрудничества между городами-героями, как это было в советское время, — сообщили информагентству в пресс-службе региональной администрации. 

Патриотический автопробег стартовал 10 мая по маршруту Санкт-Петербург — Ржев — Юхнов — Воронеж — Волгоград — Липецк — Клин — Санкт-Петербург. Более 20 депутатов заксобрания Северной столицы на восьми автомобилях преодолели три тысячи километров и проехали 12 регионов страны. 

В городе-герое Волгограде у них особая миссия — привезенная ими капсула с землей с Пискаревского кладбища будет доставлена на главную высоту России.  Священную сталинградскую землю в свою очередь захоронят на Пискаревском мемориале 17 мая. Обмен капсулами состоится в торжественной обстановке — в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва».

— Хочу передать еще раз слова благодарности Санкт-Петербургу, жителям Ленинграда за высокий уровень взаимодействия и сотрудничества в течение десятилетий. История наших городов переплетена и связана со многими поколениями наших жителей. Выходцы из Ленинградской земли защищали Сталинград так же, как и сталинградцы обороняли Ленинград. У нас общее героическое прошлое, которое дает нам возможность сотрудничать и развивать взаимоотношения, — отметил Андрей Бочаров. 

Также глава Волгоградского региона напомнил о нескольких исторических фактах, отражающих тесную историческую связь между городами.  

Cимволично, что в дни 77-летия Великой Победы два города вновь объединены в единый маршрут: 78 лет назад, всего через полгода после снятия блокады Ленинграда, молодые сталинградцы организовали велопробег по маршруту «Сталинград — Ленинград —Сталинград». 

В этом же ряду связующих событий — теплый, радушный прием жителями Сталинграда практически 100 тысяч эвакуированных из блокадного Ленинграда людей в 1941-м. Это и направление с берегов Волги в осажденный Ленинград обозов с продовольствием уже в первую, самую суровую блокадную зиму 1941-1942 годов. 

Губернатор напомнил, что молодые архитекторы из Ленинграда участвовали в создании целого ряда зданий и сооружений довоенного, а затем и послевоенного Сталинграда-Волгограда. Многие прославленные советские военачальники, в том числе Георгий Жуков, Михаил Шумилов, Николай Воронов и другие, организовывали основные стратегические военные операции по защите Ленинграда и Сталинграда. 

В марте 1943 года, несмотря на то, что город на Неве еще оставался в блокаде, рабочие ленинградских заводов отправляли сырье, материалы, оборудование для восстановления разрушенного фашистами Сталинграда. Тогда же в город на Волге из нашей культурной столицы шли вагоны книг, учебников и научной литературы.

— Я надеюсь, что взаимодействие будет продолжено, у нас очень хорошие возможности для развития сотрудничества в самых разных сферах. И то, что вы с автопробегом находитесь здесь — это знаковая история, — подчеркнул Андрей Бочаров.

Депутаты заксобрания Петербурга отметили, что святой долг каждого россиянина — сохранять дух братства и взаимопомощи, который обеспечил нашему народу Победу. Подобные акции очень важны для сохранения исторической памяти, исторической правды.

— Мы здесь в первую очередь как законодательное собрание, как избранники народа. Самая главная дипломатия для нас — народная. Мы должны обмениваться между собой, приезжать друг к другу в гости, мы должны делиться традициями. Те связи, которые у нас были, немножко утеряны. Все занимаются развитием своих регионов, но нас должны объединять такие акции. Хотелось бы определить совместный план взаимодействия между городами-героями, как это было в Советском Союзе. Мы это обсуждали вчера, и если такая инициатива возможна, то это взаимодействие очень важно, тем более для наших городов, которые были первыми городами-героями, — отметил Александр Бельский.

Андрей Бочаров поддержал инициативу петербургских депутатов и просил передать это губернатору Александру Беглову: 

— Я поддерживаю это предложение, считаю, что оно очень важное: надо укрепить взаимодействие между городами-героям. И духовный, и нравственный, и экономический потенциал нам с вами надо развивать. Давайте двумя нашими регионами выступим с этой инициативой и посмотрим, как наполнить ее содержанием, мероприятиями — все должно наполняться смыслом. Это хорошее, своевременное и правильное предложение.

Фото: администрация Волгоградской области

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