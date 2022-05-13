В Волгограде ищут пути сокращения долгов СНТ перед энергетиками





В Волгоградской области энергетики составили антирейтинг крупнейших неплательщиков среди садоводческих товариществ. Самый внушительный долг накопили в СНТ «Металлург». Дачное сообщество задолжало за свет больше 19 миллионов рублей, долги от 11 до 18 миллионов рублей также имеют СНТ «Нефтяник-2», «Родничок», «Мичуринец -2», «Мичуринец» и «40 лет Октября». При этом, как рассказали ИА «Высота 102» в компании «Волгоградэнергосбыт», в регионе отмечается и позитивная тенденция – с февраля по май текущего года долги СНТ перед энергетиками сократились на 1,5%. Во многом это стало возможно благодаря позиции облпромторга, ставшего своеобразной площадкой для переговоров, в которых участвуют энергетики и представители СНТ.

– На базе комитета промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области проходят совещания с главами муниципальных образований, представителями областного союза садоводческих, огороднических некоммерческих объединений, ПАО «Волгоградэнергосбыт», ряда СНТ, – рассказали сегодня, 13 мая, в компании ресурсоснабжающей организации информагентству. – На таких мероприятиях рассматриваются положительные примеры сокращения СНТ задолженности за электроэнергию, обсуждаются проблемы соблюдения платежной дисциплины, причины появления задолженностей и совместные меры по погашению долгов.

Совещания, которые организует облпромторг, позволяют всем заинтересованным сторонам выработать механизм конкретных действий по снижению задолженности СНТ, наведению порядка с учетом энергоресурсов, улучшению качества энергоснабжения, и, как следствие, соблюдению законных прав проживающего в СНТ населения.

Ранее сообщалось , что по состоянию на 1 марта 2022 года задолженность садоводческих товариществ региона за электроэнергию составила 311 миллионов рублей. К образованию многомиллионных долгов СНТ приводят неплатежи владельцев дачных участков, некомпетентные действия руководства обществ по взысканию задолженности, нежелание вести борьбу с незаконными подключениями к сетям СНТ и неучтенным потреблением электроэнергии.

В компании «Волгоградэнергосбыт» напоминают, что на сегодня в регионе разработан и уже опробован многими дачниками механизм выхода из коллективной долговой ямы. Порядка 9 тысяч садоводов заключили с энергетиками прямые договора. Платить в таких случаях садоводам приходится лишь за ту электроэнергию, которую потребили только они, а не все товарищество коллективно.



