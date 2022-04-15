Не по-товарищески: дачникам Волгограда рассказали, как не накопить долги за электричество

По итогам февраля 2022 года совокупный долг садоводческих некоммерческих товариществ Волгоградской области перед энергетиками превысил 300 млн рублей. Всего за месяц дачники увеличили задолженность на 37 млн рублей. Эксперты в свою очередь называют простой путь выхода из коллективной долговой ямы для каждого отдельного дачника.

Проблема платы по счетам СНТ за электричество имеет место быть уже не первый год в Волгоградской области. Время от времени энергетики вынуждены прибегать к кардинальным мерам и останавливать подачу ресурса дачникам. При этом, напомним, нередко страдают добросовестные участники товариществ. Накануне дачного сезона редакция «Высоты 102» поинтересовалась в ПАО «Волгоградэнергосбыт» текущей ситуацией.

— По состоянию на 1 марта 2022 года задолженность садоводческих товариществ региона за электроэнергию выросла до 311 миллионов рублей. 84 СНТ накопили задолженность перед энергетиками в объеме более 500 тысяч рублей. В основном это СНТ, расположенные на территориях Городищенского и Среднеахтубинского районов, — рассказали в компании в ответ на редакционный запрос.

По данным ПАО «Волгоградэнергосбыт», в Волгоградской области по-прежнему растет количество исков о взыскании задолженности. В арбитражных судах на рассмотрении около трех десятков дел о банкротстве товариществ. В целом же садоводы в антирейтинге самых недисциплинированных потребителей электроэнергии занимают лидирующие позиции.

Есть ли способ прояснить мрачную ситуацию? На этот вопрос эксперты заявляют уверенно - да. Решением проблемы в том числе занимаются специалисты комитета промышленности, торговли и ТЭК Волгоградской области. Здесь убеждены, что самый эффективный способ избавления от коллективной кабалы — индивидуальный переход дачников на прямые договоры с энергетиками. Порядка 8,5 тысяч владельцев дачных участков уже воспользовались этой возможностью.

— Дачники, заключившие прямые договоры энергоснабжения, оплачивают потребляемую электроэнергию согласно оказаниям индивидуальных приборов учета, — сообщали накануне в ведомстве. — Прямое взаимодействие членов СНТ с энергетиками помогает навести порядок в расчетах, а также выявлять незаконные подключения к сетям. Передача сетевого хозяйства товариществ на баланс специализированной организации, имеющей в своем штате квалифицированный персонал для содержания дачных сетей в надлежащем состоянии и их регулярного обновления, способствует улучшению качества электроснабжения СНТ.

Заключение прямых договоров с энергетиками в перспективе, отмечают специалисты, сведет на нет еще одну проблему, связанную с несанкционированным подключением к сетям недобросовестных садоводов.

Если у вас возникли дополнительные вопросы, за разъяснениями можно обратиться по телефону контакт-центра ПАО «Волгоградэнергосбыт» 96-07-03.