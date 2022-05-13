Общество 13.05.2022 13:38
13.05.2022 13:38
Идею правительства создать российский аналог AppStore и Google Play и намерены им пользоваться 78% жителей Южного федерального округа. 5% будут искать возможности использовать привычные магазины приложений. 8% убеждены, что у отечественных разработчиков не выйдет создать аналог. А 9% вообще не нужны эти сервисы. Таковы результаты опроса* банка «Открытие».
Подавляющее большинство опрошенных (97%) пользуются соцсетями. Из них 89% - уже более 5 лет, а 8% менее 5 лет. Остальные или принципиально не пользуются или готовы попробовать себя в этом виртуальном пространстве.
После блокировки в России Facebook, Инстаграм и других соцсетей и сервисов 45% перестали ими пользоваться принципиально. Еще 6% перестали пользоваться из-за страха. Треть респондентов (33%) сократили посещение этих сервисов из-за необходимости пользоваться VPN. При этом 15% не перестали пользоваться Facebook, Инстаграм и другими заблокированными сервисами, потому что пользование ими не запрещено законом. Во всех остальных федеральных округах этот показатель не менее 22%, а в целом в России продолжают пользоваться заблокированными ресурсами 26% жителей.
Российские соцсети и сервисы (ВКонтаке, Одноклассники) имеют широкое проникновение. Регулярно ими пользуются 89% опрошенных. Еще 6% начали пользоваться после блокировки иностранных соцсетей. Таким образом, 95% жителей юга пользуются или хотят начать пользоваться российскими соцсетями и сервисами. 5% респондентов заявили, что не намерены использовать российские соцсети и сервисы принципиально.
*Опрос проведен банком «Открытие» 4-11 мая по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
Реклама
«Метроэлектротранс» выплатит выпавшей из троллейбуса волгоградке 90 тысяч рублей13.05.2022 16:25
Общество 13.05.2022 16:25
В Волгограде ищут пути сокращения долгов СНТ перед энергетиками13.05.2022 16:22
Общество 13.05.2022 16:22
Опасные мотыльки вышли из депрессии и стали угрозой в Волгоградской области13.05.2022 14:58
Общество 13.05.2022 14:58
В Волгоградской области взлетели цены на соль и спички13.05.2022 12:35
Общество 13.05.2022 12:35
Волгоград и Санкт-Петербург возрождают тесные связи между городами-героями13.05.2022 12:08
Общество 13.05.2022 12:08
Волгоградского кадета представили к награде за спасение пенсионерки на пожаре13.05.2022 11:48
Общество 13.05.2022 11:48
Волжских призывников пообещали не отправлять на Украину13.05.2022 10:02
Общество 13.05.2022 10:02
В Волгоградской области активизировались жадные до денег юристы13.05.2022 09:39
Общество 13.05.2022 09:39
В Волгограде штормовой ветер наломал немало дров13.05.2022 08:51
Общество 13.05.2022 08:51
В двух районах Волгограда отключат воду 14 мая13.05.2022 08:34
Общество 13.05.2022 08:34
В Волжском ищут пропавшего мужчину с фитнес-браслетом13.05.2022 08:19
Общество 13.05.2022 08:19
СПИД не спит: в 2022 году у 241 жителя Волгоградской области обнаружили ВИЧ13.05.2022 08:03
Общество 13.05.2022 08:03
Энергетики обесточат 5 районов Волгограда 13 мая12.05.2022 23:55
Общество 12.05.2022 23:55
Под Волгоградом сбежавшую от собак косулю спасли в колледже12.05.2022 22:50
Общество 12.05.2022 22:50
Только львы забинтованы: показываем, как изменился НЭТ с начала реставрации в Волгограде12.05.2022 22:04
Общество 12.05.2022 22:04
Реклама