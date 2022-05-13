



Идею правительства создать российский аналог AppStore и Google Play и намерены им пользоваться 78% жителей Южного федерального округа. 5% будут искать возможности использовать привычные магазины приложений. 8% убеждены, что у отечественных разработчиков не выйдет создать аналог. А 9% вообще не нужны эти сервисы. Таковы результаты опроса* банка «Открытие».

Подавляющее большинство опрошенных (97%) пользуются соцсетями. Из них 89% - уже более 5 лет, а 8% менее 5 лет. Остальные или принципиально не пользуются или готовы попробовать себя в этом виртуальном пространстве.

После блокировки в России Facebook, Инстаграм и других соцсетей и сервисов 45% перестали ими пользоваться принципиально. Еще 6% перестали пользоваться из-за страха. Треть респондентов (33%) сократили посещение этих сервисов из-за необходимости пользоваться VPN. При этом 15% не перестали пользоваться Facebook, Инстаграм и другими заблокированными сервисами, потому что пользование ими не запрещено законом. Во всех остальных федеральных округах этот показатель не менее 22%, а в целом в России продолжают пользоваться заблокированными ресурсами 26% жителей.

Российские соцсети и сервисы (ВКонтаке, Одноклассники) имеют широкое проникновение. Регулярно ими пользуются 89% опрошенных. Еще 6% начали пользоваться после блокировки иностранных соцсетей. Таким образом, 95% жителей юга пользуются или хотят начать пользоваться российскими соцсетями и сервисами. 5% респондентов заявили, что не намерены использовать российские соцсети и сервисы принципиально.

*Опрос проведен банком «Открытие» 4-11 мая по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.