Общество 13.05.2022 11:48
13.05.2022 11:48
Учащийся 11 класса МОУ «Средняя школа № 82 Дзержинского района Волгограда» Тельман Вугар Оглы Садыгов удостоен награды «Горячее сердце» за спасение жизни человека. Нагрудный знак и диплом вручат юноше на торжественной линейке «Последнего звонка», рассказали ИА «Высота 102» в администрации Волгограда
Героический поступок волгоградский школьник совершил в сентябре 2021 года. Тельман Садыгов находился дома, когда увидел, что в жилом здании напротив начался пожар. Юноша сообщил о происшествии в экстренные службы и побежал к дому, где в одной из квартир на четвертом этаже полыхал пожар. Узнав, что в квартире живет пожилая женщина, юноша забежал в помещение и вынес пенсионерку, которая надышалась дымом и не могла самостоятельно выйти из квартиры. Женщину удалось спасти.
Тельман учится в кадетском классе МЧС, является активным участником проведения бесед с учениками начальной школы о правилах безопасности при пожаре и на открытой воде. Одноклассники и педагоги отзываются о нем, как об отзывчивом, добром и легком в общении человеке, который любит свою семью и готов поддержать других в трудной ситуации.
После окончания школы волгоградец планирует продолжить обучение в университете. Тельман интересуется естественными науками, в свободное время предпочитает заниматься спортом – смешанными единоборствами и футболом.
Справка. Награды Всероссийской общественно-государственной акции «Горячее сердце» удостаиваются молодые люди до 23 лет, совершившие отважные и героические поступки, показавшие примеры бескорыстной помощи людям, мужественного преодоления трудных жизненных ситуаций и успешно реализовавшие социально значимые инициативы и проекты.
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